Дети "запретной" любви при нацизме

Национал-социалисты запрещали немцам и немкам вступать в отношения с военнопленными и подневольными работниками. Однако угроза смертной казни не останавливала влюбленных.

Дружеские отношения и тем более взаимная любовь между немцами и военнопленными или подневольными рабочими, в особенности из Восточной Европы, в нацистской Германии были под запретом. Передача куска хлеба или письма, не говоря уже об обмене поцелуями, грозили наказанием: от тюремного заключения до отправки в концлагерь и даже смертной казни. Несмотря на высокие риски, такие связи порой приводили к рождению ребенка.

Историям детей "запрещенных" отношений и их родителей посвящена выставка "Trotzdem da!" ("Тем не менее - тут!"), открывшаяся в мемориальном комплексе на месте бывшего нацистского лагеря для военнопленных в Зандбостеле на севере Германии. Организаторы собрали биографии 20 человек из Германии, Австрии и Нидерландов.

Дети войны: насильственные усыновления и хлев вместо дома

Беременность среди военнопленных или подневольных работниц рассматривалась нацистскими властями как "саботаж на рабочем месте". В особенно неблагоприятном положении оказались женщины из Польши и СССР, потому что расовая идеология гитлеровского режима видела в них "низших" людей, отказывая им в основных правах. При этом подневольные рабочие - но не военнопленные - из Нидерландов, фламандской части Бельгии, а также Дании и Норвегии располагали большей свободой передвижения. Дня них контакты с немецким населением были нежелательны, хоть и не запрещены.

В первые годы Второй мировой войны беременных подневольных работниц из Польши и Советского Союза отправляли на родину. С 1943 года такая практика прекратилась, а женщинам часто приходилось возвращаться на работу вскоре после родов. Детей насильно усыновляли или отправляли в созданные нацистами "центры по уходу за детьми иностранцев".

Подобные заведения нередко располагались в казармах или хлевах. Детям сознательно не уделяли должного внимания, подчеркивают организаторы выставки. Из-за отсутствия медицинской помощи, плохой гигиены и недостаточного питания смертность в таких "центрах" достигала 90 процентов. Всего там погибли не менее 50 тысяч детей, однако неизвестно, сколько из живших в таких местах малышей родились в "запрещенных" отношениях.

Опасаясь преследований, матери порой скрывали беременность или отрекались от партнера и выдавали своего ребенка за ребенка другого мужчины. Некоторые из детей до сих пор не знают, что родились в "запрещенных" отношениях.

Многолетнее изучение семейного древа

У Герда А. Майера (Gerd A. Meyer) на изучение своих корней ушли десятилетия. В ходе интенсивных поисков мужчина узнал, что его отца звали Анатолий Михайлович Покровский. В 1941 году 19-летним юношей он ушел на фронт (после нападения нацистской Германии на СССР). Вскоре молодой человек был взят в плен, отправлен в лагерь в Нижней Саксонии и попал на ферму, где влюбился в дочь фермера - мать Герда Майера.

Анатолий Покровский скончался в феврале 1945 года в лагерном лазарете после тяжелой болезни, даже не узнав, что станет отцом. А его возлюбленная хранила молчание о происхождении ребенка, поскольку расистское мышление не ушло в прошлое с окончанием войны.

Фамилию отца помог выяснить документационный центр фонда саксонских мемориальных комплексов в Дрездене. Позднее Майер отыскал и родственников отца, живущих под Москвой. В память об отце он установил крест на братской могиле на бывшем лагерном кладбище в Зандбостеле.

Трогательная встреча в Украине

Антон Модель (Anton Model) вырос на ферме на берегу Боденского озера. В 12 лет он случайно нашел в доме документы, из которых следовало, что мальчик был усыновлен, а его биологической матерью являлась украинка Варга Таран. Модель начал разыскивать биологических родителей лишь в 1980-х и с удивлением обнаружил, что его отец живет неподалеку. Встреча прошла в теплой обстановке, мужчина официально признал отцовство.

Варга Таран, Антон Модель и его сводная сестра во время встречи в Украине Фото: Privatbesitz Model

Поиски матери оказались сложнее, но в 1993 году Модель, которому исполнилось уже 50 лет, нашел ее в украинском селе Вороновка. Мужчина до сих пор помнит ошеломляющее чувство - когда оказался в материнских объятиях и услышал: "Мой ребенок!".

Варга Таран в 15 лет была вывезена в Германию в качестве подневольной работницы. Она попала на ферму, которой управлял вдовец - будущий отец Антона Моделя. Во время рождения сына мужчина был солдатом вермахта и находился во Франции, где был взят в плен в августе 1944 года. После освобождения весной 1946-го он вернулся на ферму и никогда не искал ни Варгу, ни сына. Украинка же после окончания войны вернулась на родину. По словам женщины, немецкие власти не позволили ей вывезти сына.

К отцу в греческие горы

Родившийся в столице Австрии Фолькмар "Ханнес" Харванегг жил с матерью, отчимом и пятью сводными братьями и сестрами. В школе он выделялся черными волосами и более темной, чем у одноклассников, кожей. Когда мальчику было 10 лет, крестная мать рассказала ему, что его отец был греком. Больше подросток ничего не смог выяснить, пока в 1995 году, разбирая унаследованное от матери имущество, не наткнулся на старый конверт с именем отца: Георгиос Питенис.

В 2006-м, через несколько лет поисков, в которых Харванегг обращался за помощью даже к послу Греции, мужчине позвонили со словами: "Ваш отец найден". На следующий день уроженец Вены уже мчался на такси в горы, где Георгиос Питенис проводил лето. Впоследствии Харванегг еще несколько раз навещал отца в Греции.

Фолькмар "Ханнес" Харванегг узнал имя отца благодаря родительской переписке Фото: Johanna Becker/Gedenkstätte Lager Sandbostel

Питенис был угнан в Австрию на принудительные работы в 1942 году. Временами ему приходилось рыть противотанковые рвы киркой и лопатой. В Вене 23-летний грек встретил Элизабет - будущую мать Харванегга.

Когда Вторая мировая война закончилась, Питенис вернулся в Грецию. Он знал, что у него есть сын, и дважды безуспешно пытался проникнуть в советскую оккупационную зону в Австрии, где жили Элизабет с малышом. Неизвестно, пыталась ли Элизабет снова увидеться с партнером, однако они продолжали переписываться.

Поездка в СССР в попытке прояснить историю семьи

Анна Земан (Anna Sämann) трудилась на молочной ферме недалеко от Бремена, куда привозили молоко из окрестных деревень. Такую работу обычно выполняли военнопленные. Одним их них был Василий Петрович Козлов. Молодые люди с трудом могли общаться, но полюбили друг друга. Полиции стало известно об их отношениях, лишь когда Анна забеременела.

Вскоре после рождения дочери Катарины, а было это в сентябре 1944 года, ее мать арестовали, а в январе 1945-го окружной суд Бремена приговорил женщину к 15 месяцам лишения свободы и лишил ее гражданских прав на три года. Незадолго до окончания войны Анну освободили досрочно. Василий Козлов в декабре 1944 года был переведен из шталага X-B (основного лагеря) в Зандбостеле в тюрьму гестапо в Бремене. Мужчине грозила смертная казнь, о его дальнейшей судьбе ничего не известно.

Катарина Земан узнала имя отца от матери и бабушки лишь в 21 год, когда решила выйти замуж. В 1980-х Катарина посетила СССР вместе с матерью. Она надеялась узнать что-то об отце, но получилось это сделать лишь в 2000 году, когда Катарина и ее мать участвовали в документальном фильме о женщинах, осужденных при национал-социализме за связь с подневольными работниками или военнопленными. Катарина выяснила, что ее отец - родом из Москвы, что он уже был женат, когда встретил Анну. Поэтому дочь больше не пыталась связаться с семьей отца.

Черно-белые свидетели детства

На одном из черно-белых снимков - девочка с нахмуренным лицом и надутыми щеками. Это Аннемари Хофингер, дочь австрийки Алоизии Хофингер и польского подневольного работника Йозефа Говдека. В 1942 году пару осудили за отношения, Алоизию отправили в концлагерь в Равенсбрюке, а Йозефа повесили. Мать больше не видела свою дочь, а в октябре 1943-го девочка скончалась от дифтерии.

На другом снимке второй половины 1940-х - мальчуган с игрушкой. Гельмут - сын немки и французского подневольного работника. В 1944 году ребенка взяла в свой дом немецкая семья Энгельхардтов. Сейчас Рене Винце, внук сводной сестры Гельмута, пытается отыскать его.

Далеко не всегда уже взрослые люди решались рассказать о своем происхождении. Причиной тому - боязнь дискриминации, стыд и отсутствие знаний о предках. Иногда дети настолько сближались с приемными родителями, что не хотели искать биологических. Иногда их удавалось найти, но те неохотно шли на контакт - установить доверительные отношения не удавалось.

Организаторы экспозиции хотят не только рассказать истории, но и создать своего рода сообщество людей, родившихся в "запрещенных" отношениях. До 14 марта 2025 года выставка проходит в мемориальном комплексе в Зандбостеле. В марте-мае экспозиция будет демонстрироваться в Бремене, в июне-сентябре - в городском центре документации преступлений национал-социализма в Кельне, а в конце осени переедет в Берлин.