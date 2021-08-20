Почему дети стали чаще и тяжелее болеть?

В прошлом осенне-зимнем сезоне дети в Германии гораздо реже болели: они реже простужались, реже подхватывали вирусные заболевания и не так часто, как раньше, шмыгали носом. Об этом говорят не только наблюдения родителей, но и официальные цифры.

Дети стали чаще заражаться респираторно-синцитиальным вирусом

Новый осенне-зимний сезон не успел еще даже толком начаться, а немецкие медики уже забили тревогу. Главную причину роста случаев заражения вирусами, которые поражают дыхательные пути, они видят в отмене или смягчении тех мер, которые были приняты по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции: соблюдение социального дистанцирования, ношение масок, соблюдение жестких правил личной гигиены. И если в 2020 году ковид практически изжил грипп и другие вирусные заболевания, то в новом сезоне все эти вирусы нас, похоже, догоняют.

Так, на протяжении последних недель многие дети заразились вирусами, которые в первую очередь поразили дыхательные пути. Как отмечает Союз педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte), больше всего вирусным заболеваниями сейчас подтверждены дети младше шести лет. Из-за закрытия детских садов и сокращения социальных контактов они несколько месяцев с вирусами никак не контактировали и сейчас "наверстывают" то, что было упущено во время локдаунов.

В Германии сейчас в больницы особенно часто поступают дети в возрасте от года до четырех лет, диагноз: респираторно-синцитиальный вирус. На эту тенденцию указывает Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Этот вирус также вызывает инфекции дыхательных путей. Если в годы до пандемии в сентябре в немецкие клиники поступало от 60 до 70 детей с тяжелым течением болезни, то сейчас эта цифра возросла вдвое. По прогнозам RKI, она будет расти и дальше.

Детский врач-кардиолог и официальный представитель Союза педиатров Германии Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl) подтверждает эту информацию: "Сейчас число инфекций резко возрастает. Конечно, это последствия того, что меры по борьбе с пандемией смягчаются: дети вернулись в детские сады и школы, стали снова больше общаться".

Поэтому немецкие педиатры обратились к общественности и политикам с просьбой вернуть детей в привычную для них обстановку - настолько, насколько это возможно. Например, одно из требований педиатров - ослабить правила по ношению защитной маски. И многие федеральные земли уже следуют этому призыву. Даже в Северном Рейне - Вестфалии, где правила для школьников оставались долгое время наиболее жесткими, со второй недели после осенних каникул (со 2 ноября) планируют отказаться от ношения маски за партами.

На призывы педиатров, тут же последовала реакция вирусологов. Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann), вирусолог из Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвайге, заявила в интервью газете Rheinische Post, что считает такие действия слишком поспешными и, "честно говоря, довольно глупыми". Реакция врачей не заставила себя долго ждать: медики сильно удивились "манере" общения консультанта канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Что говорят немецкие врачи

Но давайте оставим этот конфликт в стороне и спросим директора подразделения детской и подростковой медицины Университетской клиники Кельна о том, как на самом деле обстоят дела сейчас и какого мнения придерживаются его коллеги. Профессор Йорг Дёч (Jörg Dötsch) подтверждает информацию о том, что на данный момент в Германии очень много детей с инфекциями дыхательных путей: "Особенно много младенцев и дошкольников, которые во время пандемии были защищены теми мерами, которые предпринимались по борьбе с пандемией. Поэтому сейчас клиники переполнены по всей стране, заполнены и реанимации". При этом врач настоятельно просит не драматизировать ситуацию и обещает, что "медицинская помощь будет оказана каждому ребенку, который в ней нуждается". Да, возможно, пациента придется перенаправить в другую клинику, если в ближайшей не будет свободных мест.

Йорг Дёч

Получается, что страну действительно накрыло волной инфекционных заболеваний? Немецкий врач объясняет на наглядном примере: "Представьте себе, что вы построили дамбу, в водохранилище поступает какое-то количество воды, но не значительное, и вот вы убираете это сооружение... и какое количество воды хлынет сразу! То же самое сейчас происходит и с инфекциями. Сейчас самые разные виды вирусов атакуют в одно и то же время. Поэтому у нас так много заболевших детей". Однако не надо делать поспешных выводов и пугать и без того напуганное население. "Это не означает, что у детей более слабый иммунитет, что они сейчас тяжелее болеют, просто все инфекции настигли их одновременно", - успокаивает врач из Кельна.

Херман Йозеф Каль считает, что из пандемии как раз надо извлечь позитивный опыт: "Она показала, как важно соблюдать меры гигиены, и эти меры нужно сохранить, не забывать говорить про это детям". Его коллега из Кельна подчеркивает: важно осознать, что персонал клиник очень нужен детям, а ведь как раз эта сфера медицины финансируется недостаточно хорошо: "Мы ведь никогда не знаем, когда наступит новый пик, поэтому даже летом, когда кажется, что клиники пустуют и простаивают, нельзя сокращать рабочие места в детских больницах". В отношении ковида он призывает проявлять осторожность и дальше: впереди - зима, общение переходит в закрытые помещения, нельзя относиться к пандемии беспечно, даже если сейчас благоприятная ситуация: "Да, у нас было очень мало маленьких пациентов, к счастью, но не надо забывать, что этот вирус - новый, мы знаем его всего 18 месяцев".

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