Десятки пассажиров из Великобритании ночуют в аэропортах ФРГ

Пассажиры рейсов из Великобритании, которые приземлились в воскресенье, 20 декабря, в немецких аэропортах, могут покинуть их только после получения негативного результата теста на коронавирус. В некоторых случаях задержки с тестами привели к тому, что десяткам пассажиров приходится ночевать в аэропорту. Для 63 пассажиров в аэропорту Ганновера оборудованы места для сна в полевых условиях, результаты теста ожидаются в понедельник, сообщают представители местной полиции.

Похожим процедурам пассажиров из Великобритании подвергли в Штутгарте и Берлине - однако там результаты теста были получены в течение нескольких часов. С полуночи в ночь на понедельник Германия, как и многие другие страны Евросоюза, прекращает прием рейсов из Великобритании.

Новый штамм коронавируса, распространения которого из Великобритании опасаются власти многих стран Евросоюза, пока не был обнаружен в Германии. Эксперты связывают с этой новой мутацией коронавируса последнюю вспышку заболевания на юге Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что она "до 70 процентов более заразная", нежели известный до этого штамм. В Лондоне и на юго-востоке Англии из-за появления этой мутации в воскресенье введен более жесткий локдаун и отменены рождественские послабления. Кроме Великобритании этот штамм был также обнаружен в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии.

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