Десятки тысяч человек вышли на "парад гордости" в Тель-Авиве

Шествие сторонников ЛГБТК-сообщества собрало около 150 тысяч участников. Это крупнейший "парад гордости" на Ближнем Востоке.

В Тель-Авиве в четверг, 8 июня, начался ежегодный "парад гордости". По оценкам городских властей, в шествии сторонников ЛГБТК-сообщества участвовало около 150 тысяч человек.

Это крупнейшее событие такого рода на Ближнем Востоке, на который съезжаются тысячи людей со всего мира. В этом году основные мероприятия разделены на два дня. Завершением станет концерт и вечеринка в главном парке города в пятницу.

"Парад гордости" в Тель-Авиве, 25-й по счету, проходит на фоне роста общественной напряженности в Израиле. С середины январе в стране регулярно проходят массовые протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Представители ЛГБТК-сообщества опасаются, что предлагаемые изменения ущемят их права. Несколько министров в правительстве Израиля, которое считается самым правым в истории страны, открыто проявляют гомофобию.

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