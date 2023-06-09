  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
РавноправиеИзраиль

Десятки тысяч человек вышли на "парад гордости" в Тель-Авиве

Жан Рофе
41 мин. назад

Шествие сторонников ЛГБТК-сообщества собрало около 150 тысяч участников. Это крупнейший "парад гордости" на Ближнем Востоке.

https://p.dw.com/p/4SMQG
Участники "парада гордости" в Тель-Авиве 8 июня 2023 года
Во время "парада гордости" в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg/AP Photo/picture alliance

В Тель-Авиве в четверг, 8 июня, начался ежегодный "парад гордости". По оценкам городских властей, в шествии сторонников ЛГБТК-сообщества участвовало около 150 тысяч человек.

Это крупнейшее событие такого рода на Ближнем Востоке, на который съезжаются тысячи людей со всего мира. В этом году основные мероприятия разделены на два дня. Завершением станет концерт и вечеринка в главном парке города в пятницу.

"Парад гордости" в Тель-Авиве, 25-й по счету, проходит на фоне роста общественной напряженности в Израиле. С середины январе в стране регулярно проходят массовые протесты против судебной реформы, продвигаемой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Представители ЛГБТК-сообщества опасаются, что предлагаемые изменения ущемят их права. Несколько министров в правительстве Израиля, которое считается самым правым в истории страны, открыто проявляют гомофобию.

Смотрите также:

ЛГБТ-парад в Берлине: танцы против войны

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Как левые в США вооружают "уязвимые" группы населения

Как левые в США вооружают "уязвимые" группы населения

Социалистическая стрелковая ассоциация отвечает на проблему насилия с применением оружия в США вооружением "уязвимых групп населения" - в том числе представителей ЛГБТ-сообщества, чернокожих и женщин. Обучая владению огнестрельным оружием, они надеются отбить монополию у правых. Репортаж DW.
Общество26 мая 2023 г.02:59 мин.
external

Госдума одобрила закон о так называемой "ЛГБТ-пропаганде" (24.11.2022)

Госдума одобрила закон о так называемой "ЛГБТ-пропаганде" (24.11.2022)

Он вводит штрафы для граждан – до 200 тысяч рублей, для организаций – до 5 миллионов. Под запрет могут попасть даже книги классических авторов.
Политика24 ноября 2022 г.03:43 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский, президент Украины

Владимир Зеленский: Москва усугубляет катастрофу

Конфликты46 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

одна из дач в Брестской области

В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

В Беларуси новые правила для владельцев дач. Что изменится?

Экономика и бизнес8 июня 2023 г.
ChatGPT

Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Европу тревожит ИИ, но прежде всего - риск дезинформации

Общество8 июня 2023 г.
Затопленные территории после прорыва дамбы

Последствия разрушения ГЭС и другие события 469-го дня войны

Последствия разрушения ГЭС и другие события 469-го дня войны

Политика7 июня 2023 г.
external

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

Политика7 июня 2023 г.05:05 мин.
Тележка в немецком супермаркете с молочной продукцией, яйцами и чеком

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

В Германии наконец-то начинают дешеветь продукты питания

Экономика и бизнес7 июня 2023 г.
Новая Каховка после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС

Когда отстроят КГЭС и кто заплатит за ущерб природе?

Когда отстроят КГЭС и кто заплатит за ущерб природе?

Конфликты7 июня 2023 г.
На главную страницу