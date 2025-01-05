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Десятки дронов атаковали аэродром Миллерово и Таганрог

Николай Линке
5 января 2025 г.

Украинские беспилотники атаковали город Таганрог и военный аэродром Миллерово в Ростовской области в ночь на воскресенье, 5 января. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Запуск украинского дрона в Донецкой области в мае 2024 года.
Запуск украинского дрона в Донецкой области в мае 2024 года.Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Украинские беспилотники атаковали город Таганрог и военный аэродром Миллерово в Ростовской области. Об этом в ночь на воскресенье, 5 января, сообщил в Telegram глава региона Юрий Слюсарь.

"На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах. По оперативным данным, пострадавших нет", - написал чиновник.

"Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили", - добавил он позже, отметив, что "раненых и возгораний на земле нет".

Жители: Сбиты десятки дронов

Telegram-канал "Это Ростов новости" сообщает, что сирены воздушной тревоги звучали и в Ростове-на-Дону. В Миллерово жители услышали 20-30 взрывов, в Таганроге - более 20. "Предварительно, над Миллерово сбили 10-15 БПЛА, близ Таганрога более 10", - пишет канал.

В конце декабря ВСУ дважды атаковали дронами военный аэродром Миллерово в Ростовской области.

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