День 309-й войны: РФ нанесла новую серию ударов по Украине

Россия нанесла уже десятый массированных ракетный удар по Украине. Российские войска, по сведениям британской разведки, готовятся к решительным действиям в Луганской области.

На 309-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Десятая волна ракетных ударов по Украине

Россия нанесла новый массированный ракетный удар по территории Украины - выпущено более 120 ракет, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что удары наносились по гражданской инфраструктуре. Воздушная тревога в зависимости от региона длилась от двух до пяти часов. Сообщается о двух погибших и одном пострадавшем в Харьковской области, в Киеве пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка. Зафиксированы повреждения объектов генерации электроэнергии и электросетей. Особенно сложная ситуация на западе Украины, а также в Киевской и Одесской областях. В Киеве 40 процентов потребителей остались без света, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Генштаб ВСУ сообщил, что ПВО Украины сбили 54 из 69 выпущенных Россией крылатых ракет.

Украина планирует разработать ударные дроны, которые смогут уничтожать в небе атакующие страну российские БПЛА, сообщил вице-премьер страны Михаил Федоров. По его словам, Киев уже закупил около 1400 дронов, в основном разведывательных. "И теперь, когда мы более или менее оснащены разведывательными дронами, следующий этап - это ударные дроны. Это как дроны-камикадзе, так и беспилотники, взлетающие на высоту до 10 километров и поражающие там цели, - сказал Федоров. - Речь идет о БПЛА, которые мы разрабатываем в Украине".

Минобороны Беларуси прокомментировало ситуацию с обнаружением обломков ракеты в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. "Сегодня в районе 10 часов силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель", - заявили в белорусском оборонном ведомстве. По его версии, "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины". Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вызван в белорусское министерство иностранных дел. Дипломату заявлен решительный протест в связи с инцидентом в Брестской области. Минобороны Украины выразило готовность провести расследование падения на территории Беларуси ракеты и пригласить к участию экспертов из стран, которые не связаны с Россией.

ЕС осудил новые ракетные удары по Украине

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель осудил новые удары России по Украине, назвав атаку "бессмысленной" и указав, что та "произвольно разрушает инфраструктуру и медицинские учреждения, намеренно выбирая целями мирных жителей и убивая их". "Военные преступления России не останутся безнаказанными. Наша поддержка Украине будет продолжаться, не ослабевая", - пообещал он.

Удары по территории России

В Энгельсовском районе Саратовской области системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор области Роман Бусаргин. По его словам, в результате падения фрагментов беспилотника повреждены забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Жители не пострадали. Судя по информации с сервиса Flightradar24, небо над Саратовом было закрыто.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших нет. В Курской области село Гуево в Суджанском районе и поселок Теткино в Глушковском районе попали под минометный обстрел ВСУ, утверждает губернатор региона Роман Старовойт. Пострадавших нет, в Гуево обошлось без повреждений, в Теткино, по предварительным данным, нанесен ущерб шести домовладениям, добавил он.

Российские войска готовятся к наступлению на Луганщине

Российские войска, судя по всему, готовятся к "решительным действиям" в Луганской области, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW). По его данным, россияне продолжают перебрасывать на Луганщину технику и живую силу, включая подразделения ВДВ, выведенные с правого берега Днепра в Херсонской области. Аналитики ISW также отмечают, что в боях в Луганской области ВС РФ использует термобарические артиллерийские снаряды.

Кроме того, 26 декабря украинская разведка сообщила о назначении нового командующего Западным военным округом России. Подразделения ЗВО составляют костяк сил РФ, действующих на Луганщине. Все это, по мнению аналитиков, указывает на то, что Луганскому направлению российское военное руководство сейчас придает особое значение. РФ может готовиться здесь к крупной наступательной операции или к тому, чтобы отбить потенциальную атаку ВСУ, а потом, воспользовавшись ослаблением противника, перейти в наступление, делают вывод в ISW.

Усилия российских сил сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском и Запорожском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Кроме того, армия РФ пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях и ведет активную оборону на Купянском и Новопавловском направлениях, отмечается в сообщении.

Западная помощь Украине

Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,6 млрд евро) в качестве помощи Украине в 2023 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта), сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, часть этой помощи будет невоенной и гуманитарной.

Усилить помощь Украине призвал западные страны посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. "Мир не падает с неба. За него нужно бороться. И мы, украинцы, делаем это от имени всех европейцев", - сказал он. Макеев подчеркнул, что военная помощь "должна быть усилена в ближайшие месяцы, чтобы спасти как можно гражданских лиц в Украине", кроме того, стране срочно нужны трансформаторы и генераторы для ремонта критической инфраструктуры, разрушенной российскими ударами. Восстановление Украины начнется не после окончания войны, а сейчас, подчеркнул Макеев.

В войне против Украины дело идет к поражению России на поле боя, считает министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) из партии "Союз-90"/"зеленые". "Никто не мог представить себе, что 2022 год закончится именно так", - отметил Хабек. Президент РФ Владимир "Путин проигрывает эту войну на поле боя", добавил он. По его словам, это связано с тем, что украинская армия получает оружие из Европы, от стран НАТО и США и использует это оружие "умело и стратегически, разумно и героически". "Я выступаю за то, чтобы Германия вместе с союзниками поддержала Украину таким образом, чтобы она могла выиграть эту войну", - сказал Роберт Хабек.

Экспорт украинского зерна

За последние двое суток из портов Большой Одессы вышли 11 судов с 422 тыс. тонн агропродукции, сообщило Мининфраструктуры Украины. Агропродукция предназначена для стран Африки, Азии и Европы: в частности, балкер Alanda Star везет 30,8 тыс. тонн пшеницы для Египта, а танкер Eurochampion - 45 тыс. тонн растительного масла для Индии. В общей сложности с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 605 судов, экспортировавших 15,9 млн тонн украинского продовольствия, отмечают в министерстве. Там указывают, что работу "зернового коридора" тормозит затягивание Россией под разными предлогами инспекции судов в Босфоре.

СБУ проводит обыски в монастырях

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в семи храмах и монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницкой области и пяти объектах Криворожской епархии в Днепропетровской области. СБУ объясняет это необходимостью противодействовать деятельности российских спецслужб в украинской религиозной среде, а также "исключить использование религиозных общин как очага "русского мира" и обезопасить население от провокаций и терактов.

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