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Дерипаска отозвал иск к журналистке Осетинской

13 ноября 2023 г.

Олег Дерипаска судится с журналисткой Елизаветой Осетинской и правозащитницей Ольгой Романовой из-за утверждений о принадлежащих ему двух частных военных компаний, воюющих в Украине.

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска
Российский бизнесмен Олег ДерипаскаФото: Alina Kovrigina/TASS/dpa/picture alliance

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отозвал свой иск к основательнице интернет-издания The Bell Елизавете Осетинской, который он подал из-за интервью главы фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Дерипаски. Свой иск к Романовой предприниматель расширил из-за другого интервью. 

В интервью YouTube-проекту "Это Осетинская", которое взывало претензии Дерипаски, Романова рассказывала, что у миллиардера якобы есть две частные военные компании, которые "работают" на юге Украины. Эти сведения Дерипаска попросил признать клеветой и порочащими его репутацию. Миллиардер обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации и к Осетинской, и к Романовой, требуя не денежной компенсации, а опровержения информации.

В ходе заседания Таганского районного суда Москвы 13 ноября стало известно, что эти фрагменты были удалены из интервью. "Мы считаем, что таким образом Осетинская признала недостоверность распространенных ею сведений. В связи с этим мы отозвали заявленные к ней исковые требования и претензий больше не имеем", - заявил адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Осетинская не комментировала удаление фрагментов.

Дерипаска по-прежнему требует опровержения от Романовой

По словам адвоката Дерипаски, бизнесмен расширил исковые требования в отношении Романовой. "Теперь мы также оспариваем ее слова в интервью журналистке (Катерине. - Ред.) Гордеевой. Просим суд признать информацию не соответствующей действительности и обязать Романову опубликовать опровержение в своем аккаунте в Twitter (ныне соцсеть X. - Ред.), а также установить ей судебный штраф, если она этого не сделает добровольно", - заявил юрист.

Заседание по иску пройдет 6 декабря. Из-за каких именно слов Романовой в интервью Гордеевой был подан иск, адвокат не уточнил. В интервью Романова рассказывает о ЧВК российских бизнесменов, в том числе Дерипаски. В контексте ЧВК она назвала Дерипаску "главным военным человеком" в России.

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