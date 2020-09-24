Альтернативное озеленение: сад - по вертикали, деревья - по горизонтали (фото)

Эберсвальде • Рассматривая эти фотографии, не нужно наклонять голову в сторону перед монитором или поворачивать мобильный телефон. Деревья на фасаде этого дома - медицинского центра, строительство которого завершается в бранденбургском городе Эберсвальде, действительно, должны и будут расти горизонтально. Здесь осуществляется концепция альтернативного озеленения GraviPlant, разработанная фирмой-стартапом Visioverdis из Штутгарта.

Как это устроено? Деревья, в данном случае - благородные лавры и можжевельники, посажены во вращающихся кадках, закрепленных на фасаде и подключенных к системам водо- и энергоснабжения. Скорость вращения составляет от 0,1 до 1,6 оборота в минуту, благодаря чему деревья растут в горизонтальном направлении. Управляется все специальной компьютерной программой на основе данных от сенсоров и через беспроводной доступ в интернет.

Вертикальные сады с горизонтальными деревьями

Разные исследования в этой области ведутся уже несколько десятилетий, перед нами - один из первых в Германии примеров реализации полученных знаний и опыта на практике. Такое альтернативное озеленение фасадов - даже не вопрос эстетики, хотя выглядит это все, конечно же, красиво. Вертикальные сады можно создавать там, где нет других возможностей для посадки деревьев и других растений - например, в районах с плотной застройкой или мега-городах.

При этом деревья выполняют много разных функций и приносят пользу - способствуют улучшению качества воздуха, вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ, создают тень, улучшают микроклимат, выступая в качестве своего рода естественных кондиционеров.

В Германии и многих других странах выдалось очередное экстремально жаркое лето. Вряд ли кого-то из городских жителей нужно сейчас убеждать, что лишнее дерево где-то по соседству никогда и никому не помешает, в том числе, и на фасаде дома.

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Архитектура Хундертвассера в Германии "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене Это здание по эскизам Хундертвассера построено в Эссене. Такой вид на него открывается с пешеходного моста между Оранжереей и Ботаническим садом в городском Гругапарке (Grugapark). Его возведение завершили в 2005 году. Дом принадлежит немецкому отделению благотворительного фонда Ronald McDonald House Charity.

Архитектура Хундертвассера в Германии "Дом Роналда Макдоналда" в Эссене В этом здании со сказочными фасадами и луковичными башенками проживают семьи с тяжелобольными детьми во время лечения в Университетской клинике Эссена. Почетное шефство над Ronald McDonald Haus Essen осуществляет знаменитый немецкий боксер Генри Маске (Henry Maske).

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Архитектура Хундертвассера в Германии Купол в Вюльфрате Именем архитектора здесь назвали улицу: Friedensreich-Hundertwasser-Weg. Но ее жители столкнулись с проблемой: адрес из 29 букв и двух тире не помещается в графы формуляров при заключении страховок, договоров и так далее. Почта не доходит, так как на конвертах стоит вдруг, например, улица "Фридриха-Собаки" ("Friedrich-Hund"). Адресаты требуют отказаться от имени, оставив просто Hundertwasser-Weg.

Архитектура Хундертвассера в Германии Проект в Плохингене В рамках следующего проекта - "Жить под Дождевой башней" ("Wohnen unterm Regenturm"), осуществленного в 1991-1994 годах в городе Плохингене (Plochingen) под Штутгартом, художник и архитектор в наиболее полной мере смог реализовать свои представления о философии человеческого жилья и его связях с окружающим пространством.

Архитектура Хундертвассера в Германии Проект в Плохингене Хундертвассер согласился на поступившее из Плохингена предложение оформить внутренний двор нового жилого комплекса, который проектировали в этом городе. При этом он сам изъявил желание также заняться фасадами, выходящими во внутренний двор. Он хотел, чтобы люди, находящиеся в этом дворе, были полностью окружены миром Хундертвассера, становились его частью, а над собой видели лишь небо.

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