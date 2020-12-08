 Der Spiegel сообщил о проблемах с поставками вакцины BioNTech/Pfizer в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.12.2020

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Германия

Der Spiegel сообщил о проблемах с поставками вакцины BioNTech/Pfizer в ФРГ

До конца января Германия может получить лишь 3-4 миллиона доз вакцины от коронавируса. Об этом, по данным Der Spiegel, шла речь на видеоконференции Меркель и глав федеральных земель.

Производство вакцины в Мичигане

Производство вакцины в Мичигане

По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, у Германии возникли проблемы с поставками вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer и проходящей в настоящее время процедуру допуска в ЕС. До конца января ФРГ сможет получить лишь 3-4 миллиона доз вакцины, сообщает издание в воскресенье, 13 декабря, со ссылкой на участников переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с главами 16 федеральных земель.

Эту информацию подтвердил еженедельнику представитель министерства здравоохранения ФРГ. По данным Der Spiegel, министерство проинформировало участников видеоконференции с Меркель о том, что в начале прививочной кампании Германия получит в распоряжение меньшее количество доз вакцины, чем ожидалось.

Германия готова начать вакцинацию с 15 декабря

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) на видеоконференции с Меркель выразил надежду, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в скором времени  даст разрешение на массовое применение вакцины BioNTech/Pfizer. Об этом пишет dpa со ссылкой на источники, знакомые с ходом конференции. Шпан подчеркнул, что важно сохранить веру граждан в способность ЕС принимать решения и действовать.

Немецкий министр также сообщил, что федеральные и земельные власти готовы с 15 декабря начать прививочную кампанию. Первые партии вакцин уже есть в распоряжении, и после того, как будет получено разрешение EMA, они будут доставлены в центры вакцинации, добавил Шпан. Если бы Германия рассматривала заявку о допуске вакцины на национальном уровне, как это было в Великобритании, США и других странах, то эта процедура, без сомнения, завершилась бы очень скоро, заявил далее Шпан.

В ЕС продолжается процедура допуска вакцины

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение о допуске вакцины компаний BioNTech и Pfizer до 29 декабря. Еврокомиссия обещает завершить процедуру ускоренной регистрации за три дня после получения решения EMA.

Немецкая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявку на регистрацию разработанной ими вакцины от коронавируса в конце ноября. Если EMA решит, что преимущества возможной вакцины BNT162b2 преобладают над рисками ее применения, то оно рекомендует выдачу ограниченного доступа к рынку, сообщила BioNTech. В случае одобрения заявки вакцинация может начаться в ЕС еще до конца 2020 года. 20 ноября BioNTech и Pfizer начали экстренную регистрацию вакцины от COVID-19 в США, подав соответствующую заявку медицинскому регулятору Минздрава страны FDA.

По результатам исследований, эффективность препарата BNT162b2 достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.

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    Автор: Марина Барановская


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