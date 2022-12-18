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Тягач-транспортер перевозит БМП PumaФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance
ТехнологииГермания

СМИ: Новый бронетранспортер бундесвера нельзя использовать

Александр Дельфинов
13 мин. назад

После учебных стрельб оказались выведены из строя все 18 боевых машин пехоты модели Puma, недавно взятой на вооружение и предназначенной для сил быстрого реагирования НАТО.

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Германский бундесвер столкнулся с серьезными техническими проблемами в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma, пишет немецкое издание Der Spiegel в субботу, 17 декабря, ссылаясь на электронное письмо командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера (Ruprecht von Butler), адресованное командованию сухопутных войск и министерству обороны ФРГ.

По данным журналистов, после проведения учебных стрельб все 18 участвовавших в них бронетранспортеров были полностью выведены из строя, при этом они "не подвергались чрезмерным нагрузкам". Военные уже знали о возникновении подобных неполадок, но они "никогда не возникали с такой частотой", пишет в своем донесении фон Бутлер, уточняя, что речь идет прежде всего о дефектах электроники. В одной из БМП произошел пожар из-за возгорания кабеля в кабине, а две последние машины, остававшиеся в рабочем состоянии, вышли из строя после полутора часов стрельб с повреждениями башни.

БМП Puma предназначались для сил быстрого реагирования НАТО

По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma "превращается в лотерею", что "особенно отягощает войска". При этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF). Однако на то, чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее трех-четырех месяцев. Вероятно, ненадежную технику придется заменить старой, но проверенной моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.

Бронетранспортер-неудачник

Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma еще в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, при том что цена за одну машину, составлявшая изначально порядка 7,6 млн евро, выросла до примерно 17 млн. Первая машина, разработанная и произведенная компаниями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS), была передана бундесверу в июне 2016 года. За прошедшее время журналисты успели окрестить БМП Puma "бронетранспортером-неудачником".

Германия возглавит VJTF в 2023 году

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. Сейчас в ее состав входят около 20 тысяч военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

В преддверии саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что общая численность сил быстрого реагирования NRF будет увеличена примерно с 40 тысяч до более чем 300 тысяч военных.

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