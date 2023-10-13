"Депутаты мирной России". О чем они договорились в Берлине

В столице Германии прошел съезд российских муниципальных депутатов в изгнании. Зачем они собирались в Берлине, откуда приехали, что обсуждали и о чем договорились - в репортаже DW.

Под мероприятие российских политэмигрантов выделили первый и третий этажи выставочного комплекса Palais Populaire на Унтер-ден-Линден. Знаковые тут сразу и название, и место: во-первых, "Народный дворец" в переводе с французского, а во-вторых - в самом центре германской столицы, между Государственной оперой, университетом Гумбольдта и Новой Караульней (везде, кстати, с украинскими флагами). При этом на входе не было заметно ни многочисленной охраны, ни нервозной сверки каждого гостя со списками - меры безопасности, которым в последнее время уделяют все больше внимания на подобных встречах. Но главная особенность сегодняшнего съезда - не в этом.

Российские мундепы в изгнании встретились в Берлине

Много ли в 2022-2023 годах было организовано дискуссионных площадок о войне и будущем России в Берлине, Брюсселе, Вильнюсе - да мало ли где. Но на этот раз речь шла о собрании, по меньшей мере, полусотни действующих политиков. Связанных с конкретными избирателями, на конкретных местах, заручившихся их доверием, обладающих реальной легитимностью, до самой последней возможности остававшихся в России - одним словом, лучше всех представляющих, из какой стартовой точки им предстоит двигаться к "прекрасной России будущего".

Участники встречи в Берлине делятся своими историями Фото: Andrej Schaschkov/DW

Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Томск, Новосибирск, Тула, Краснодарский край, Марий Эл, Владивосток, Нижний Новгород - оказывается, до самых недавних пор независимых депутатов можно было найти в самых разных уголках России. Кто-то рассказывал со сцены, как собрал в своем спецприемнике лучшую тюремную библиотеку России, а потом ее сожгли под предлогом борьбы с клопами, кто-то - о том, как не хотел уезжать, несмотря на копившиеся административные протоколы, но передумал после того, как при очередном задержании полицейские сломали ему ногу.

В конце первой части "делегаты съезда" выбирали из числа самих себя руководство нового объединения - ассоциации "Депутатов мирной России" - трех сопредседателей (от Москвы, Петербурга и регионов). В итоге ими стали соответственно Елена Русакова, Ольга Галкина и Андрей Фатеев.

Как голосовали "делегаты съезда"

Наблюдать за процессом голосования было отдельным удовольствием:

"Предлагаю не голосовать за тех, кто неконструктивно выступает и затягивает! А еще за конспирологов, кто говорит, что нас всех захватит Кац!"

"Беру самоотвод! - Хорошо, будьте добры, внесите изменения в бюллетень!"

"Коллеги из зума, КТО ЕЩЕ НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ?! Активнее!"

"У нас никто не набрал 50 процентов с первого раза! Что будем делать? - Давайте второй тур в чате телеграма!"

Российские депутаты в изгнании на встрече в Берлине Фото: Andrej Schaschkov/DW

Мало с чем сравнимые ощущения - временами это чем-то неуловимо напоминало легендарный Первый съезд народных депутатов СССР в миниатюре; иногда - приснопамятные выборы в Координационный совет оппозиции в 2012-м, только в офлайне. Стало ли российское гражданское общество более зрелым, а оппозиционеры более способными к диалогу? Это покажет ближайшее время. Однако временами казалось, что весь опыт публичной, открытой, цивилизованной политики в стране по итогам еще даже не оконченного путинского правления обнулен, и вот сейчас самые отважные оппозиционеры вынуждены учиться всему заново, как в 1989-м, но только еще и в изгнании.

"Окно возможностей", хотя пока и туманное

После кофе-брейка учредительное собрание плавно переросло в форум Moving to democracy. В зале остались все те же депутаты, журналисты и политактивисты в изгнании; на сцене прошло две публичных дискуссии - "Можно ли строить новые мосты во время войны?" и "Что мы можем сделать, чтобы закончить войну быстрее?" с участием депутата Европарламента от Германии Сергея Лагодинского, депутата бундестага от ХДС Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter), директора ФБК Ивана Жданова и других. В качестве гостя был приглашен также известный правозащитник Лев Пономарев.

Участники дискуссии Moving to democracy Фото: Andrej Schaschkov/DW

Самыми часто звучащими словами на первой части мероприятия были "съезд" и "объединение", на втором - "окно возможностей", "подготовка", "надежда" и "не сидеть сложа руки". Да, пока участникам ассоциации остается лишь это - обсуждение, проработка планов и подготовка к весьма туманному окну, о котором никто не знает, когда оно откроется. Однако в ближайшее время анонсированы и более конкретные инициативы (антикоррупционные, помощь политзаключенным, релокантам и т.п.) Но, пожалуй, не стоит недооценивать и важность диалога самого по себе - ради объединения, ощущения осмысленности и небезысходности своего существования даже в самые непростые времена. Если бы для этого форума выбирали девиз, лучшим вариантом, пожалуй, стала бы любимая фраза Уинстона Черчилля (о временах еще более мрачных): "ни одна победа не окончательна, ни одно поражение не фатально - имеет значение лишь готовность продолжать путь".

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