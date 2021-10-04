Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева оштрафована за организацию митинга

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева признана виновной в повторном административном правонарушении. В понедельник, 4 октября, Тверской суд Москвы оштрафовал ее на 250 тысяч рублей за повторную организацию несанкционированных акций, сообщил пресс-секретарь суда в Telegram-канале "Московских судов общей юрисдикции".

В своем Telegram-канале Енгалычева сообщила, что ее оштрафовали за "картинку с репостом депутата Госдумы Рашкина В.Ф., анонсирующего свою законную встречу депутата Госдумы с избирателями 25 сентября", на которой она сама не присутствовала. Рассмотрение второго дела против Екатерины Енгалычевой перенесено на 11 октября, в этом разбирательству политику грозит "также штраф от 150 000 до 300 000 рублей либо арест до 30 суток", сообщила она далее.

Полиция продолжит задержание подозреваемых в организации и участии в митингах

В московском главке МВД "Интерфаксу" сообщили, что Енгалычева не явилась в полицию по повестке. В ведомстве предупредили, что продолжают "комплекс мероприятий, направленный по выявлению и задержанию подозреваемых в призывах, организации и участии в сентябрьских массовых мероприятиях в Москве".

25 сентября во время акции протеста на Пушкинской площади Екатерина Енгалычева заявила, что не может выйти из здания московского парламента под угрозой задержания. В итоге она провела в здании Мосгордумы дольше двух суток, а после выхода ее вызвали в ОВД "Тверское", где составили два протокола.

КПРФ не признала результаты электронного голосования в Москве

КПРФ не признала результаты электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве, назвав его "угрозой национальной безопасности" и обвинив власти в "надругательстве над волеизъявлением народа". Представители московского отделения КПРФ подали в Пресненский районный суд иски, в которых они оспаривают результаты дистанционного электронного голосования в столице.

20 и 25 сентября КПРФ провела в Москве митинги за отмену результатов электронного голосования. Акции проходила в формате встречи депутатов Госдумы с избирателями. Обычные митинги мэрия Москвы уже два года запрещает проводить под предлогом сложной эпидемиологической ситуации. По оценкам корреспондента DW, на мероприятие 25 сентября пришло около тысячи человек.

Согласно официально утвержденным результатам, победу на выборах в Госдуму одержала партия "Единая Россия", которая с учетом одномандатных округов получает 324 депутатских кресла в новом составе российского парламента. У КПРФ - 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" получила - 27 мандатов, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. Кроме того, "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получают по одному мандату, и пять мандатов достались кандидатам-самовыдвиженцам.

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