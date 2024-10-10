Депутат от АдГ получил звание почетного профессора Гнесинки

По словам Маттиаса Мосдорфа, приняв звание почетного профессора Гнесинки, он хотел дать молодым россиянам чувство, что на них не поставили крест в Европе, и способствовать примирению.

Представитель по международным вопросам фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ)в бундестаге, виолончелист Маттиас Мосдорф (Matthias Moosdorf) получил звание почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных. Политик подтвердил порталу T-online эту информацию, о которой сам вуз сообщил в середине сентября, пишет немецкое издание в среду, 9 октября.

В своей музыкальной карьере он неоднократно выступал в роли приглашенного профессора, уточнил Мосдорф. Звание почетного профессора РАМ имени Гнесиных "отражает его деятельность в качестве выступающего по всему миру камерного музыканта и делает ей честь", добавил он. "Принятие звание почетного профессора стоит воспринимать в первую очередь как знак взаимопонимания. Я хочу дать молодым людям чувство, что на них не поставили крест в Европе. Музыка не знает идеологических границ".

В середине сентября Маттиас Мосдорф провел для студентов Гнесинки мастер-класс по камерному ансамблю, следует из пресс-релиза на сайте вуза. По словам виолончелиста, он сделал это без получения гонорара (pro bono). Он добавил, что планирует раз в квартал проводить в российском музыкальном вузе курс по камерному ансамблю. О договорах на этот счет пока речи не велось, уточнил Мосдорф.

Представитель АдГ заявил, что "не видит политической направленности" Академии имени Гнесиных: "И она меня не интересует. Моя деятельность связана исключительно с музыкой как мировым языком примирения и взаимопонимания".

Критика партии АдГ за связи с Россией

В ФРГ правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" часто обвиняют в связях с Кремлем. Партия выступает, в частности, против поставок оружия в Украину, что считается пророссийской позицией.

Комментируя новость о присвоении Маттиасу Мосдорфу звания почетного профессора РАМ имени Гнесиных, заместитель председателя парламентской фракции входящей в правительственную коалицию партии "Союз-90"/"зеленые" Константин фон Ноц (Konstantin von Notz) заявил: "В очередной раз становится очевидно, насколько тесны связи между Москвой и АдГ. Каким образом можно заниматься заслуживающей доверия политикой на посту спикера по международным вопросам, получая финансирование за счет звания почетного профессора, известно, пожалуй, только самой АдГ".

Инициатива по возможному запрету партии АдГ

В конце сентября газета Welt am Sonntag написала, что несколько фракций бундестага готовят законодательную инициативу по запрету партии "Альтернатива для Германии". Это ходатайство планируют направить в Федеральный конституционный суд Германии, а он по запросу бундестага должен будет принять решение о соответствии программы и деятельности АдГ Основному закону ФРГ, следует из публикации. Если они будут признаны неконституционными, может быть начата процедура запрета партии. Суд также может лишить АдГ государственного финансирования.

На недавних выборах в ландтаги восточногерманских земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург оппозиционная АдГ добилась крупных успехов.