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Депутат из Красноярска назвала треть россиян предателями

Сергей Ромашенко
8 июня 2024 г.

В России пора возродить "Смерш", заявила Елена Пензина. Основной задачей контрразведки "Смерш" было выявление шпионов и предателей в рядах Красной Армии и на территориях СССР.

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Задержание участника акции протеста в Москве
Задержание участника акции протеста в МосквеФото: Pavel Golovkin/dpa/AP/picture alliance

"В стране осталось примерно 30% предателей. И тут возникает давно перезревший вопрос о возрождении СМЕРШ. Надеюсь, что в скором времени все же мы перейдем от вопросов к друг другу к созданию этой организации", - написала в своем Telegram-канале в пятницу, 7 июня, депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина. Таким образом Пензина отреагировала на слова оппозиционера Михаила Ходорковскогоо том, что до 30 процентов жителей РФ являются сторонниками европейской модели развития государства. При этом она призвала внести в список "иноагентов" и журналиста Александра Плющева, который брал у Ходорковского интервью.

Главное управление контрразведки "Смерш" (от "Смерть шпионам") народного комиссариата обороны было создано в апреле 1943 года и подчинялось непосредственно Иосифу Сталину. Основной задачей "Смерш" было выявление и нейтрализация "шпионов, диверсантов и предателей" в рядах Красной Армии и на территориях СССР.

В начале декабря член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что Москва создала на оккупированных территориях Украины отряды, аналогичные "Смерш", и призвал распространить данную практику на российские регионы. За восстановление этой структуры ранее высказывались назначенные Кремлем власти непризнанной "ДНР", аннексированного Крыма, а также депутат Госдумы РФ Андрей Луговой и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сообщества, именующие себя "Смерш"

В настоящее время в соцсети Telegram есть несколько сообществ, которые называют себя "Смерш" и занимаются доносами. В январе российские пропагандисты распространили видеоролик, на котором были запечатлены житель Белгородской области и неизвестные мужчины в форме с надписью "Смерш" на спинах. Белгородца заставили извиняться за съемку работы российской ПВО при обстреле Белгорода.

Незадолго до этого школьники из Белогорского района Крыма написали донос на свою учительницу химии, исполнившую украинские песни во время поездки с классом в школьном автобусе. Вскоре на канале "Крымский СМЕРШ" была выложена запись задержания педагога, ее публичных извинений на фоне портрета Путина, а позднее - сообщение об увольнении преподавателя из школы.

В марте Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поставил перед сотрудниками спецслужбы задачи: жестко пресекать попытки "посеять смуту" в России, нейтрализовать деятельность западных разведок, а также найти и наказать "предателей", чтобы защитить страну от внутренних и внешних угроз.

 

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