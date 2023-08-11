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Депутат Госдумы призвал искать "врагов внутри страны"

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

"Чтобы победить на фронте, надо победить врагов внутри нашей страны. Все те, кто призывают к межнациональное розни, бунтам, и тому подобное, должно крайне жестко пресекаться", - заявил генерал Андрей Гурулев.

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Здание российской Госдумы
Фото: Imago/Russian Look

Депутат российской Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев призвал ужесточить наказания за "русофобию", критику власти и действий армии. "Чтобы победить на фронте, надо победить врагов внутри нашей страны. Все те, кто призывают к межнациональной розни, бунтам и тому подобное, должно крайне жестко пресекаться", заявил Гурулев, который является членом думского комитета по обороне, в пятницу, 11 августа.

По его словам, это в особенности касается "пятой колонны", которая не поддерживает вторжение России в Украину, и "всех ждунов". "Они должны быть выявлены в обязательном порядке и очень-очень строго наказаны", - подчеркнул Гурулев. Он добавил, что предложения ужесточить законы можно направлять в Думу и их рассмотрят.

Ранее Андрей Гурулев не исключил второй волны мобилизации в России, предлагал нанести удар по монументу "Родина-мать" в Киеве, а также призывал вернуться к сталинским репрессиям "ради дисциплины", напоминает издание The Moscow Times. Он же утверждал, что Россию наводнили иностранные шпионы, которые "орудуют в различных регионах страны", включая Москву и Крым. "Шпионы" передают украинской армии координаты объектов в России и корректируют налеты беспилотников, заявлял Гурулев.

Усиление репрессий на фоне войны против Украины

С начала текущего года в России были возбуждены не менее 82 дел о госизмене, шпионаже и сотрудничестве с иностранным государством, международной или иностранной организацией - в четыре раза больше, чем за весь 2022 год. По оценкам правозащитного проекта "Первый отдел", реальное количество таких дел, включая не попавшие в публичное поле из-за секретности, может быть многократно выше, а к концу 2023-го их будет около 250.

Для сравнения: в 1960-х годах власти СССР ежегодно заводили около 150 уголовных дел о госизмене, к концу советского режима это число снижалось. Больше "изменников родины" власти находили лишь при Иосифе Сталине, а также в первые годы после его смерти. Так в 1959-62 годах во времена правления Никиты Хрущева было возбуждено 1010 таких дел, то есть в среднем чуть больше 250 ежегодно.

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В Госдуме призвали искать и жестко наказывать врагов внутри страны

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