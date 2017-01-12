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Депутат Европарламента об идее лишить граждан РФ шенгенских виз (12.08.2022)

Страны ЕС могут рассмотреть предложение прекратить выдачу виз россиянам из-за агрессии против Украины. По мнению депутата Европарламента Сергея Лагодинского, эта идея - поиск точек, на которые ЕС мог бы надавить, чтобы произвести хоть какой-то эффект на жителей РФ. Сейчас не время для российских граждан проводить отпуск в ЕС, пока их правительство ведет войну против Украины, считает Лагодинский.