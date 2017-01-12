Депутат Европарламента об идее лишить граждан РФ шенгенских виз (12.08.2022)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Страны ЕС могут рассмотреть предложение прекратить выдачу виз россиянам из-за агрессии против Украины. По мнению депутата Европарламента Сергея Лагодинского, эта идея - поиск точек, на которые ЕС мог бы надавить, чтобы произвести хоть какой-то эффект на жителей РФ. Сейчас не время для российских граждан проводить отпуск в ЕС, пока их правительство ведет войну против Украины, считает Лагодинский.