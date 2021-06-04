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День влюбленных

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По многовековой традиции, День святого Валентина, 14 февраля, отмечается как день влюбленных.

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Контекст

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Романтические места в Германии

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Карикатура Сергея Елкина - кошелек "Международный экономический форум", замок которого - две целующиеся фигуры.

ПМЭФ, или День святого Валентина для российской экономики

ПМЭФ, или День святого Валентина для российской экономики

Обещания Путина бизнесу, тесные контакты политики и экономики на форуме - просто идиллия, считает Сергей Елкин.
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