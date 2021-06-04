You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Реклама
День влюбленных
Публикации по теме
По многовековой традиции, День святого Валентина, 14 февраля, отмечается как день влюбленных.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Влюбленный Бэнкси, или Нет домашнему насилию!
Влюбленный Бэнкси, или Нет домашнему насилию!
Художник Бэнкси удивил публику своей новой работой в поддержку страдающих от домашнего насилия женщин.
Культура
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
20 миллионов роз на День святого Валентина
20 миллионов роз на День святого Валентина
День влюбленных - это праздник любви или коммерции? Мнения немцев разделились.
Культура
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Романтические места в Германии
Романтические места в Германии
Где в Герамнии можно отметить День всех влюбленных или просто приятно провести время вдвоем в остальные дни года?
Туризм
14.02.2023
14 февраля 2023 г.
Влюбленные в Германии - что делать и куда податься?
Влюбленные в Германии - что делать и куда податься?
Незадолго до Дня святого Валентина в Германии опубликован рейтинг самых романтических городов и мест для влюбленных.
Туризм
08.02.2023
8 февраля 2023 г.
Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?
Есть ли в немецком языке "зая" и "пупсик"?
Какие ласковые обращения в немецком языке особенно популярны?
Учить немецкий
14.02.2022
14 февраля 2022 г.
ПМЭФ, или День святого Валентина для российской экономики
ПМЭФ, или День святого Валентина для российской экономики
Обещания Путина бизнесу, тесные контакты политики и экономики на форуме - просто идиллия, считает Сергей Елкин.
Политика
04.06.2021
4 июня 2021 г.
Показать больше
Реклама