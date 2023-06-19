День 481-й войны: Украину пока не пригласят в НАТО

На 481-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 19 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

На саммите в Вильнюсе Украина не получит формального приглашения в НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе Киев не получит формального приглашения в альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "При подготовке к саммиту в Вильнюсе мы не обсуждали возможность формального приглашения Украины в альянс. Речь идет о том, как приблизить Украину к НАТО", - пояснил генсека альянса. С точки зрения Столтенберга, самое важное на сегодняшний день - чтобы "Украина выжила в Европе как независимая и суверенная страна. Если ей этого не удастся, то бессмысленно говорить о каком-либо ее членстве в НАТО".

При этом генсек Североатлантического альянса пообещал, что на встрече в столице Литвы будет сформулирована перспектива "Украины как независимого демократичного члена евроатлантической семьи народов". Вступление Украины в НАТО, судя по всему, должно стать итогом достаточно длительного процесса ее сближения с альянсом. На этот период, рассказал Столтенберг, в НАТО разрабатывается "рассчитанная на многие годы программа помощи Украине". Той же цели будет служить и создаваемый Совет НАТО-Украина для консультаций по актуальным темам обеспечения безопасности.

Шольц не ожидает скорого окончания войны

В свою очередь глава правительства ФРГ подтвердил, что на саммите в Вильнюсе лидеры Североатлантического альянса будут обсуждать стратегию НАТО на фоне войны, которую Россия развязала и ведет против Украины. При этом Шольц указал, что не ожидает скорого ее завершения: "Мы должны настроиться на то, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. Мы к этому готовимся и соответствующим образом выстраиваем нашу политику". Одним из элементов этой политики является военная помощь Украине, которую Германия, как заверил канцлер, будет оказывать до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Китай обещает не поставлять оружие России

Китай "в последние недели" заверил США, что не будет поставлять России оружие для ведения боевых действий в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, однако, обеспокоенность действиями частных китайских фирм. "Мы - и другие страны - получили заверения от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь России для использования в Украине", - сказал Блинкен журналистам после двухдневных переговоров с руководством КНР в Пекине. "Мы не видели никаких доказательств, противоречащих этому. Но что нас действительно беспокоит, так это китайские фирмы - компании, возможно, предоставляющие технологии, которые Россия может использовать для продолжения своей агрессии в Украине, - добавил госсекретарь США. - Мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом вопросе".

В свою очередь федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал Китай "использовать свой глобальный политический вес и свое влияние на Россию для достижения справедливого мира" в Украине. Об этом по итогам переговоров главы немецкого государства с премьером Госсовета КНР Ли Цяном написала в своем Twitter пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин (Cerstin Gammelin).

Ночные обстрелы продолжаются

В ночь на 19 июня российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами "Шахед", сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. "Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток", говорится в сообщении. Указывается, что сбиты 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 боевых беспилотника Shahed-136/131, пуски ракет производились с подводной лодки из акватории Черного моря, БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

Украинское контрнаступление приносит результаты

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение села Пятихатки на юге Запорожской области. Всего за две недели контрнаступления ВСУ освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки, рассказала Маляр в Telegram-канале. По ее словам, украинские войска за это время продвинулись на семь километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории. В то же время на Бахмутском направлении интенсивность боев несколько снизилась, отметила замминистра. ВСУ продвинулись вперед на нескольких участках, российская сторона перебрасывает туда дополнительные подразделения.

Заявление по поводу освобождения села Пятихатки подтверждают и эксперты американского Института изучения войны (ISW). Кроме того, по их данным украинские силы продвинулись также на расстояние в пределах 30 км к югу от Кременной. Комментируя недавние сообщения СМИ о том, что Украина приостанавливает наступательную операцию, эксперты ISW напоминают, что они ранее отмечали, что Украина еще не задействовала большую часть имеющихся сил для контрнаступления и еще не начала действовать в полную силу. "Оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", - говорится в отчете ISW.

Санкции до полной выплаты компенсаций

Министерство иностранных дел Великобритании представило законопроект, который позволит сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию. "Сейчас, когда Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасные последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении являются - и будут - огромными", - сказал глава британского МИДа Джеймс Клеверли, которого цитирует агентство Reuters. "Сегодняшними новыми мерами мы усиливаем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала", - отметил он.

Рада может признать Беларусь страной-агрессором

В Верховную раду Украины внесен проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета Рады по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин. "Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам полка Калиновского. Однако Беларусь как страна должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", - указал политик.

Он напомнил, что с первого дня войны Украина подвергается российским ударам с территории соседней страны. Признание Беларуси страной-агрессором необходимо "для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины".

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