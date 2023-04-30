День 431-й войны: Рекомендации Киева о паспортах РФ

На 431-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 30 апреля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Рекомендации Рады о паспортах РФ для жителей захваченных регионов

В Верховной раде посоветовали украинцам на захваченных РФ территориях соглашаться на предоставление российского паспорта ради сохранения жизни, если нет возможности покинуть эти регионы. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя новый указ президента РФ Владимира Путина, позволяющий депортировать с оккупированных территорий украинцев без российского гражданства.

"Указ направлен на то, чтобы узаконить принудительную паспортизацию, которая происходит на временно оккупированной территории Украины. Это первое. И второе - зафиксировать и поставить точку в этом процессе. Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, - их просто арестуют", - предположил Лубинец. По его мнению, "это будет отдельная категория гражданских заложников, которых Российская Федерация будет держать в плену, в заключении на своей территории или на временно оккупированной территории Украины".

Ход боевых действий

Российские силы продолжают применять тактику террора против соседней страны, отмечает Генштаб ВСУ. "Сегодня противник нанес 2 ракетных удара по городам Краматорск и Константиновка. Также в течение суток нанес 15 авиационных ударов и совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - указывается в вечерней оперативной сводке. По данным украинского Генштаба, россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Украинские силы за сутки отразили более 20 атак противника на указанных участках фронта, сообщается далее.

В сводке также указывается на ситуацию в больницах захваченного российскими силами Луганска, которым все труднее справиться с растущим количеством раненых. Для лечения и реабилитации российских военных в Луганск из Московской области прибыла группа медиков, в частности - хирурги, отмечают в ВСУ. "В последнее время безвозвратные потери из принудительно мобилизованных в армию России жителей Луганска и его окрестностей составляют около 70 человек в день. Чтобы предотвратить возможные проявления недовольства среди населения, ритуальным службам рекомендовано корректировать численность присутствующих на похоронных процессиях до 6 человек", - говорится в сводке.

Минобороны РФ утверждает, что российские "штурмовые отряды" взяли под контроль еще четыре квартала на западе Бахмута. В ведомстве также заявили об уничтожении на железнодорожной станции в районе Краматорска эшелона с 200 тоннами боеприпасов для ВСУ, а также полевой мастерской в Сумской области.

Обстрелы в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской областях

Среди прочего, российские войска обстреляли поселки Белозерка и Отрадокаменка в Херсонской области. В результате обстрелов Белозерки тяжелые травмы получил 29-летний мужчина, он госпитализирован с ранениями грудной клетки, врачи борются за жизнь потерпевшего, сообщила Херсонская областная военная администрация. В Отрадокаменке снаряд попал в жилой дом, погибла 58-летняя женщина.

Кроме того, россияне несколько раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области. Город подвергся ударам из "Градов" и танков, а также был атакован авиацией, заявил глава местной военной администрации Виталий Барабаш. "Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет", - цитирует Барабаша "Суспільне". Как указывает издание, по состоянию на 30 апреля в Авдеевке остаются 1782 гражданских, в том числе 12-летний ребенок - его ищут.

В результате обстрелов Никополя погиб 48-летний местный житель, еще двое пострадали: 46-летняя женщина и 80-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак, уточнив, что в течение сегодняшнего дня российские силы дважды обстреливали город из тяжелой артиллерии. По словам Лысака, в Никополе повреждены 6 многоэтажек и столько же частных домов, а также несколько хозяйственных построек, два газопровода и линия электропередач.

Утром российские войска ударили из реактивных установок залпового огня по центру Купянска, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов. По его сведениям, "поврежден частный дом, гаражи, произошли пожары. Уничтожены четыре автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших".

В Брянской области - четверо погибших

Между тем, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о четырех погибших при ночном обстреле приграничного поселка Суземка. Еще двое, по данным главы российского региона, пострадали. В результате обстрела был разрушен жилой дом.

В Киеве вновь прокомментировали пожар на нефтебазе в аннексированном РФ Севастополе, который произошел накануне. Он является подготовкой к активным действиям украинской армии, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Эта работа является подготовительной к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", - сказала она в эфире национального телемарафона. В украинской разведке утверждают, что в результате атаки уничтожено более десяти резервуаров общей емкостью около 40 тысяч тонн с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Залужный встретился с командующим силами НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американским генералом Кристофером Каволи, среди прочих тем, оперативную обстановку на линии фронта, возможные сценарии боевых действий и их предпосылки. "Отдельно остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники, - написал Залужный в Telegram. - Подчеркнул необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии".

Правительство Германии обновило список поставленных Украине вооружений. Согласно документу на сайте федерального правительства, ФРГ передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM. Кроме того, в обновленный список вошли восемь грузовиков Zetros и два погрузочно-разгрузочных автомобиля 8x6 с контейнерами. О передаче Берлином Киеву первой системы противовоздушной обороны Iris-T SLM стало известно в октябре 2022 года. Всего Германия пообещала Украине четыре таких зенитно-ракетных комплекса.

Президент Чехии пообещал искать возможности увеличения поставок боеприпасов

Президент Чехии Петр Павел по возвращении из Украины, где за два дня посетил Киев, Бучу и Днепр, заявил, что в сотрудничестве с другими союзниками будет искать способы увеличения поставок боеприпасов обороняющейся от российского вторжения стране. По его словам, Украина испытывает острую нехватку снарядов, которые необходимы ей для начала контрнаступления. Запасы некоторых из необходимых Украине боеприпасов имеются в странах, которые традиционно закупали советскую технику, добавил он. "Критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно обороняться, но и в какой-то степени ограничивает возможности проведения ею успешного контрнаступления", - отметил он.

В свою очередь министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил о подписании трех новых соглашений с турецким производителем беспилотников Bayraktar, компанией Baykar. "Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - написал он в Telegram.

Тем временем в российском Минобороны назначен новый заместитель министра по материально-техническому обеспечению - им стал генерал-полковник Алексей Кузьменков, ранее занимавший должность заместителя директора Росгвардии. Это уже вторая смена начальника по тылу в российском военном ведомстве с начала полномасштабного вторжения в Украину. В сентябре прошлого года на должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, а 27 апреля российские "военкоры" сообщили о его отставке.

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