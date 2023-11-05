Демонстранты в Иерусалиме требуют отставки Нетаньяху

Несколько сотен человек пытались пробиться через полицейские ограждения вокруг резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Несколько сотен человек пытались пробиться через полицейские ограждения вокруг резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме вечером в субботу, 4 ноября. Полиции удалось сдержать протестующих демонстрантов, требующих отставки политического деятеля.

Участники акции размахивали национальными израильскими флагами и скандировали призыв "В тюрьму!". Причиной протестов послужили неудачи правительства Нетаньяху, приведшие к смертоносной атаке боевиков радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в ЕС, США и Израиле террористической организацией, на израильские населенные пункты вокруг сектора Газа в прошлом месяце.

В Тель-Авиве состоялась демонстрация за освобождение заложников ХАМАС

Тысячи людей вышли 4 ноября на демонстрацию за освобождение заложников, похищенных движением ХАМАС. В субботу вечером в Тель-Авиве перед зданием министерства обороны Израиля люди, в том числе родственники и друзья более чем 240 похищенных людей, скандировали "Верните их домой!".

Премьер-министр Израиля на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне отверг предложение о временном прекращении огня в секторе Газа. Глава израильского правительства заявил, что никакой приостановки боевых действий не может быть до тех пор, пока не будут освобождены все заложники.

Нетаньяху находился под сильным политическим давлением еще до крупной атаки ХАМАС. Начиная с января, десятки тысяч людей на протяжении нескольких месяцев еженедельно выходили на улицы против спорной судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху. Эта реформа направлена на ограничение полномочий судебной власти и Верховного суда и усиление позиций парламента и премьер-министра.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.



Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9400 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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