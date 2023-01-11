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ПолитикаРоссия
Владимир Дорохов
17 ч. назад
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Топ-тема

Спутниковый снимок Соледара, сделанный американской компанией Maxar Technologies

Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута и Соледара

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
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Другие публикации DW

Белорусский полицейский на фоне патрульной машины

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

В Беларуси за неправильный пост будут забирать квартиры?

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Отделение банка Raiffeisenbank в Крыму в первые дни после аннексии полуострова Россией, 7 апреля 2014 года

Западный банк и его льготы для воюющих в Украине россиян

Западный банк и его льготы для воюющих в Украине россиян

Политика19 ч. назад
Жители Берлина в 1924 году в очереди у ломбарда - гиперинфляция уничтожила их накопления

Гиперинфляция в Германии 100 лет назад. Есть ли риск сейчас?

Гиперинфляция в Германии 100 лет назад. Есть ли риск сейчас?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Анналена Бербок в Харькове

Война, день 321-й: Бербок в Харькове, бои за Соледар

Война, день 321-й: Бербок в Харькове, бои за Соледар

Политика10 января 2023 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Бои в Соледаре, врачи за Навального. DW Новости Шоу

Бои в Соледаре, врачи за Навального. DW Новости Шоу

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Карикатура DW: "Джо Байден" на ходу растерял страницы документов с надписью "секрет", которые выпали у него из кармана

Как секретные документы оказались в офисе Байдена

Как секретные документы оказались в офисе Байдена

Политика10 января 2023 г.
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