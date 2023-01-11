Демарши Дмитрия Медведева
Дмитрий Медведев, будучи президентом РФ, слыл надеждой либералов. А сейчас он превратился в одного из главных ястребов в России. По крайней мере в соцсетях. Карикатуры, героем которых стал Медведев, в галерее DW.
Дмитрий Медведев на арене политического цирка РФ
Дмитрий Медведев опять оскорбил украинских и европейских политиков, назвав одних свиньями, других - свинопасами. О том, как оппоненты воспринимают его высказывания, - карикатура DW.
Прогнозы от Медведева, или На что повелся Илон Маск
Экс-президент РФ Медведев опубликовал прогнозы на 2023 год. Илон Маск, которого он "назначил" президентом того, что останется от США, назвал такие прогнозы абсурдными. Ведь никто не знает, когда Медведев шутит, а когда - нет.
Смертная казнь в России, или Кровожадные фантазии Медведева
Дмитрий Медведев в очередной раз высказался за возможность отмены в России моратория на смертную казнь. О том, как далеко может зайти в своей кровожадности зампред Совбеза РФ, - карикатура DW.
Медведев и ядерное оружие. До чего доводят игры с уткой?
Зампред Совбеза России и бывший президент страны Дмитрий Медведев вновь, как и глава государства Владимир Путин, пригрозил Западу ядерным оружием. Доигрался с уточкой? Карикатура DW.
Новый пост Дмитрия Медведева: что это было?
Экс-президент РФ Медведев написал в "ВКонтакте" пост о "восстановлении" границ России в пределах СССР. Пост удалили и объяснили его появление взломом страницы Медведева. Но есть и другая версия.
"Ястребы" в Кремле: кто кого перещеголяет?
Сергей Кириенко и Дмитрий Медведев когда-то считались либеральными политиками. Сегодня, похоже, они соревнуются друг с другом в том, кто сделает более резкое заявление об Украине и Западе.
Удобрено Россией, или Без чего Москва оставляет Европу?
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что без российских удобрений на европейских полях вырастет "только сорняк". Зато в России, судя по всему, станет больше навоза.