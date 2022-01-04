 Основательница компании Theranos признана виновной в обмане инвесторов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2022

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Мир

Основательница компании Theranos признана виновной в обмане инвесторов

Жюри присяжных признало основательницу биостартапа Элизабет Холмс виновной по четырем пунктам обвинения.

Элизабет Холмс

Элизабет Холмс

Суд присяжных в Сан-Хосе (штат Калифорния) признал Элизабет Холмс - американскую предпринимательницу и основательницу биотехнологической компании Theranos - виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве и двум пунктам обвинения в заговоре с целью махинаций и введения инвесторов в заблуждение. В то же время, как сообщает во вторник, 4 января, агентство AP, 37-летняя женщина оправдана по четырем другим пунктам, в частности о возможном обмане пациентов, заплативших за анализы крови Theranos.

Заслушаны свыше 30 свидетелей

Решение принимало жюри в составе 12 присяжных, заседания продолжаются уже более трех месяцев, заслушаны 32 свидетеля, показания давала и сама Холмс. Ей грозит лишение свободы на срок до 20 лет, однако эксперты в области права говорят, что ее вряд ли подвергнут максимальному наказанию.

Кроме того, присяжные зашли в тупик по трем оставшимся обвинениям, однако федеральный судья ожидает, что они будут сняты на следующей неделе. Окончательный приговор будет объявлен позднее.

В 2003 году Холмс - на тот момент 19-летняя студентка Стэнфордского университета - основала биотехнологическую компанию Theranos. Она утверждала, что устройство Edison, разрабатываемое компанией, позволит путем анализа крови выявлять гормональные отклонения, вирусные инфекции и раковые заболевания.

Элизабет Холмс разоблачил журналист

В 2015 году Элизабет Холмс разоблачил журналист Wall Street Journal Джон Каррейру, к которому ранее обратился один из бывших сотрудников Theranos. До этого в течение 12 лет Холмс удавалось убеждать инвесторов и менеджеров в том, что анализатор Edison столь эффективен и экономически выгоден, что позволит отказаться не только от обременительной сдачи крови из вены, но и от трудоемких и дорогостоящих стандартных анализов в обычных лабораториях.

На скамье подсудимых находится также экс-гендиректор Theranos Рамеш Балвани - бывший гражданский муж Холмс.

В наблюдательном совете Theranos среди прочих состояли бывшие госсекретари США Генри Киссинджер, Джордж Шульц, а также бывший министр обороны США Джеймс Мэттис.

Стоимость Theranos составляла 9 млрд долларов

На пике успеха в 2014 году оценочная стоимость Theranos составляла 9 млрд долларов (7,9 млрд евро). В 2015 году журнал Time включил Элизабет Холмс в число 100 самых влиятельных женщин планеты.

Холмс не считает себя виновной и утверждает, что много лет была жертвой в отношениях с Рамешем Балвани.

В 2018 году ей удалось избежать суда - тогда Элизабет Холмс договорилась с Комиссией США по ценным бумагам (CES) о выплате штрафа в размере 500 тысяч долларов  (442 тысячи евро) и обязательстве в ближайшие 10 лет не входить в руководство акционерных компаний. Федеральное агентство обвиняло Холмс в том, что "на публичных презентациях продукции и встречах с инвесторами она делала множество ложных и вводящих в заблуждение заявлений".

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    Автор: Татьяна Вайнман


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