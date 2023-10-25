Дело сестер Хачатурян вернули следователям

Генпрокуратура России не утвердила обвинительное заключение в нашумевшем уголовном деле об убийстве сестрами Крестиной и Ангелиной Хачатурян собственного отца в июле 2018 года.

Генпрокуратура РФ вернула дело сестер Хачатурян в СКР. Как сообщил в среду, 25 октября, "Коммерсант" , первый заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин предложил следователям провести дополнительное расследование, чтобы разобраться в мотивах преступления, ведь сестры подвергались жестокому обращению и сексуальному насилию со стороны убитого ими отца, то есть находились в травмирующей ситуации.

Представители Следственного комитета были не согласны с вердиктом, однако СКР всё же придется возобновить следствие, так как генпрокурор Игорь Краснов поддержал решение заместителя.

Сестры, убившие собственного отца, уже пять лет находятся под следствием

В июле 2018 года сестры Мария, Ангелина и Крестина убили своего отца, Михаила Хачатуряна, который в течение нескольких лет издевался над ними, что подтверждено экспертизой. Девушки сами позвонили в полицию и признали свою вину, им было на тот момент 17, 18 и 19 лет.

Адвокаты девушек настаивали на том, что действия сестер являлись самообороной, требовали прекратить уголовное преследование. Обвинение же было уверено, что преступление подпадает под уголовную статью об умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору. Родственники убитого убеждены в невиновности погибшего и корыстных мотивах сестёр.

Дело старших сестер рассматривалось в Мосгорсуде, а младшей Марии, признанной невменяемой, - в Бутырском суде Москвы. Старшим грозило лишение свободы на срок до 20 лет. Ввиду преступных действий и смерти потерпевшего, следователи отказали в возбуждении дела.

В марте 2021 года против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографии. Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по этому делу.

Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России широкий общественный резонанс, в стране проходили многочисленные демонстрации и пикеты в поддержку сестёр и против домашнего насилия.

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