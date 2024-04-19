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Дело Беркович и Петрийчук направлено в военный суд

Евгений Жуков
19 апреля 2024 г.

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в "оправдании терроризма" против режиссера Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Их уголовное дело направили в военный суд для рассмотрения по существу.

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Женя Беркович в суде, 5 мая 2023 года
Женя Беркович в суде, 5 мая 2023 годаФото: Mikhail Metzel/ITAR-TASS/IMAGO

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук и передала его 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 19 апреля.

Согласно сообщению, Беркович и Петрийчук обвиняются по статье уголовного кодекса о публичном оправдании и пропаганде терроризма при помощи интернета.

По данным следствия, авторы психолого-лингвистической экспертизы усмотрели "признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности" в написанном Светланой Петрийчук сценарии театральной пьесы "Финист ясный сокол". Затем, по версии прокуратуры, подсудимые совместно осуществили по этому сценарию постановку пьесы, "которую публично демонстрировали на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет".

Дело против Светланы Петрийчук и Жени Беркович

Уголовное дело об "оправдании терроризма" в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы "Финист ясный сокол", в которой рассказывается о женщинах, уезжающих из России в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов "Исламского государства".

Пьеса была поставлена в театре "Дочери СОСО" в 2021 году, а в 2022 году получила две элитные театральные премии "Золотая маска". В мае 2023 года Беркович и Петрийчук были арестованы. Авторы отрицают обвинения. В их поддержку выступили известные культурные деятели. Правозащитники считают преследование Беркович и Петрийчук политически мотивированным.

15 апреля 2024 года Росфинмониторинг внес Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в реестр "террористов и экстремистов".

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