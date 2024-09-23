Делегацию РФ не позвали на 80-летие освобождения Освенцима

Официальных представителей России не приглашают на мероприятия в Освенциме с момента начала войны в Украине.

Представители России не будут включены в число участников памятных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения нацистского лагеря уничтожения Аушвиц-Биркенау. Об этом в понедельник, 23 сентября, объявил музей Освенцима на своей странице в социальной сети Facebook.

Отвечая на вопрос Польского агентства печати, будет ли Россия представлена на памятных мероприятиях, на которые не была допущена последние два года из-за агрессивной войны в Украине, директор Петр Цывиньский заявил: "Это годовщина освобождения. Мы помним жертв, но и празднуем свободу. Трудно представить себе присутствие России, которая явно не понимает ценности свободы. Такое присутствие было бы циничным. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь это снова стало возможным, но давайте серьезно - в ближайшие четыре месяца точно не будет". Ранее руководство музея Освенцима назвало вторжение России в Украину "актом варварства".

До войны в Украине Россия всегда присутствовала на церемонии

В 1940-1945 годах нацисты уничтожили около миллиона европейских евреев в лагере Аушвиц-Биркенау на территории оккупированной Польши, напоминает агентство AFP. На территории лагеря были также убиты около 80 тыс. поляков, 25 тыс. цыган и 20 тыс. советских солдат.

Ранее российские представители всегда присутствовали на церемониях, которые проводятся каждый год 27 января - в день, когда в 1945 году советские солдаты вошли в ворота лагеря уничтожения и освободили около 7 000 выживших.