Миссия МАГАТЭ встретилась на ЗАЭС с сотрудниками "Росатома"

На 190-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 сентября (время московское).

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Количество уголовных дел, возбужденных в России за "фейки" достигло сотни, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков . За последнюю неделю стало известно о семи уголовных делах по статье 207.3 УК РФ . По двум из них фигурантами стали российские военнослужащие. "Больше половины фигурантов - 57 человек - проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии", - написал Чиков.

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Евросоюз открыл медицинский центр в польском городе Жешув для оказания помощи украинцам, ожидающим эвакуационных рейсов, сообщает агентство AFP. По словам официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, новый хаб станет "безопасным пространством" для украинцев - как для гражданских лиц, так и для военнослужащих. Здесь им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, а два эвакуационных рейса в неделю, предоставляемые Норвегией, будут доставлять пациентов из центра в больницы по всей Европе, что должно снизить нагрузку на соседние с Украиной Польшу, Словакию и Молдову.

В рамках программы ЕС по эвакуации украинцев, которая действует с 11 марта, 1143 человека были доставлены в больницы 18 европейских стран, пишет AFP.

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Участники миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС встретились с представителями "Росатома", которые покажут делегации станцию, сообщает российское агентство РИА "Новости".

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За полгода войны в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов, десантников и военных летчиков, подсчитало BBC на основе списка подтвержденных погибших российских военных, составленных журналистами.

На войне погибли по крайней мере 151 военнослужащий спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и ГРУ был офицером, отмечает BBC. Во время вторжения также погибли 337 военнослужащих подразделений морской пехоты, 144 десантника, 20 сотрудников ФСБ и ФСО и 67 военных летчиков. Последние относятся к особой категории потерь, отмечает BBC, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов – это"штучные специалисты и элита любой армии мира". Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов, пишет BBC.

Хроника событий 1 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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