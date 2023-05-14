Делегация Левой партии Германии вновь едет в Украину

Это уже второй визит представителей Левой партии в Украину с начала войны. Делегация посетит Киев, Бучу, Ирпень, Харьков и встретятся с политиками, представителями общественности и гуманитарных организаций.

Делегация фракции Левой партии в бундестаге Германии 16 - 21 мая совершит поездку в Украину, где посетит Киев, его пригороды Бучу и Ирпень, а также Харьков на востоке страны. В состав делегации, в числе прочих, войдут глава фракции Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) и бывший кандидат Левой партии в президенты ФРГ Герхард Траберт (Gerhard Trabert), сообщил представитель фракции Михаэль Шлик (Michael Schlick) в воскресенье, 14 мая.

Это уже вторая поездка германских левых политиков в Украину с мая 2022 года. В программе визита - посещение больниц и встречи с представителями гуманитарных организаций. В Киеве делегация встретится также с главным раввином города и политиками. В Харькове делегацию примет губернатор области. Представители Левой партии посетят разрушенные российскими бомбами районы Харькова и военный лазарет.

Петиция за мирные переговоры

В прошлом в Левой партии возникали конфликты по поводу того, как относиться к войне России против Украины. В феврале депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) и легендарная немецкая феминистка, основавшая еще в 1977 году и по-прежнему издающая журнал Emma Алиса Шварцер (Alice Schwarzer) призвали прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры с Россией.

Онлайн-петиция "Манифест за мир" (Manifest für Frieden) была обнародована на сайте Change.org , на сегодняшний день ее подписали уже почти 800 тысяч человек, в том числе немецкие политики и деятели культуры. В то же время зампредседателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt) назвала этот документ "не только наивным, но и бесчестным". По ее словам, инициаторы петиции выступают за то, чтобы президент России Владимир Путин и его люди продолжали нападать на невинных украинцев, сажать их в тюрьмы, насиловать и похищать.

25 февраля Вагенкнехт и Шварцер организовали в Берлине демонстрацию под лозунгом "Восстание за мир", вызвавшую огромный резонанс в политической и медийной среде Германии. Участники акции, которых, по данным полиции, было 13 000, а по подсчетам организаторов - около 50 000, предупредили об угрозе эскалации войны в Украине из-за дальнейших поставок западных вооружений и призвали правительство ФРГ сделать все, чтобы стороны незамедлительно начали мирные переговоры.

Смотрите также: