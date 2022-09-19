Действующий глава РАН снял свою кандидатуру с новых выборов

Президент Российской академии наук Александр Сергеев за день до выборов нового главы РАН заявил о вынужденном решении снять свою кандидатуру.

Действующий президент Российской академии наук (РАН), академик Александр Сергеев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов нового главы академии, сообщив о давлении на него. "События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента Российской академии наук, это вынужденное решение", - заявил он в понедельник, 19 сентября, на общем собрании членов РАН.

"Психологическое и административное давление"

По словам Сергеева, многие члены академии наук "подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции", поэтому выборы нового главы РАН проходят в "беспрецедентных условиях". Он поблагодарил поддерживающих его академиков и призвал принять решение на выборах "в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями", отказавшись при этом от рекомендаций по голосованию.

Тем самым на пост президента РАН теперь претендуют академик Геннадий Красников, которого выдвинули девять отделений академии, и академик Дмитрий Маркович от Сибирского отделения РАН. Глава академии избирается на 5 лет путем открытого голосования. Выборы пройдут 20 сентября.

Александр Сергеев возглавлял РАН с 27 сентября 2017 года. До избрания на этот пост он являлся главой Института прикладной физики. В сентябре США ввели санкции в отношении этого и ряда других институтов РАН.

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