Дегтярев хочет отменить запрет Фургала на командировки бизнес-классом

Временный глава Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил отменить введенный экс-губернатором региона Сергеем Фургалом запрет на перелеты бизнес-классом для чиновников. Проект соответствующего постановления в пятницу, 7 августа, был опубликован на портале правовой информации Хабаровского края.

В документе указано, в частности, что членам правительства Хабаровского края будут возмещаться расходы по проезду на территории РФ к месту командировки и обратно воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса, морским и речным транспортом - "по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров" и железнодорожным транспортом - "в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории "СВ" или в вагоне категории "С" с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса".

Как следует из текста проекта постановления, соответствующие изменения вносятся "в целях повышения эффективности деятельности правительства Хабаровского края".

Как Фургал экономил на чиновниках

Запрет на перелеты бизнес-классом для хабаровских чиновников прежний губернатор края Сергей Фургал ввел в марте 2019 года. Эти ограничения коснулись всех членов краевого правительства, кроме его трех первых зампредов.



Комментируя свое решение, Фургал заявил тогда, что оно вызвано "чехардой с ценами", а перелеты чиновников бизнес-классом за бюджетный счет - "несправедливость по отношению к большинству жителей Хабаровского края", пишет хабаровское онлайн-издание dvhab.ru.



"Я подписал документ об изменениях. Теперь все члены правительства, за исключением первых заместителей председателя, будут летать только эконом-классом. Если чиновник захочет куда-то полететь бизнесом - только за свой личный счет. Все командировки сегодня подписываются мной и осуществляются исключительно с моего согласия. Я знаю передвижение всех министров и руководителей комитетов", - цитировало издание Фургала в этой связи.

Еще до введения запрета на перелеты бизнес-классом Фургал запретил чиновникам и поездки в столичные центры повышения квалификации, заявив, что участие в таких семинарах они могут принимать по Skype.

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