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Симферополь в КрымуФото: DW/Y. Vishnevetskaya
ПолитикаРоссия

Организация "КрымSOS" признана "нежелательной" в России

Евгений Жуков
14 мин. назад

Генпрокуратура РФ признала деятельность украинской организации "КрымSOS" "нежелательной" на территории России. Своей целью эта НПО называет предоставление "оперативной и проверенной информации про ситуацию в Крыму".

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Генеральная прокуратура РФ признала "нежелательной" на территории страны деятельность неправительственной организации "KpымSOS". Об этом российское ведомство заявило в понедельник, 27 марта в Telegram.

В сообщении указывается, что с начала полномасштабной войны России против Украины эта украинская организация "активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации". Заявленными целями деятельности "КрымSOS" называются деоккупация и реинтеграция украинского Крыма, а также обеспечение его возврата в состав Украины. Данные цели "направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", считает российская Генпрокуратура.

Кроме того, как отмечает ведомство, партнерами "КрымSOS" выступают американский "Национальный фонд в поддержку демократии" и бельгийская организация "Международное партнерство по правам человека", деятельность которых также признана "нежелательной" на территории Российской Федерации.

Информацию о принятом решении Генпрокуратура направила в Минюст России, который вносит организации, признанные "нежелательными", в соответствующий реестр.

На сайте "КрымSOS" говорится, что этот проект был создан волонтерами как страница в Facebook "в первый день российской оккупации полуострова - 27 февраля 2014 года" с целью предоставления "оперативной и проверенной информации про ситуацию в Крыму". "Наша деятельность направлена на освещение незаконности оккупации Крыма и репрессивной политики РФ относительно крымчан, поддержку связей полуострова с материковой Украиной, а также консолидацию украинского общества через защиту прав, свобод и интересов внутренне перемещенных граждан и других людей, которые пострадали впоследствии военного конфликта на востоке Украины и в Крыму", - заявляют в общественной организации "КрымSOS".

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