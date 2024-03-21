Даванков обошел Навального? "Съезд нардепов" о выборах

Пятое заседание "Съезда народных депутатов " российской оппозиции проходит в Варшаве 20-23 марта 2024 года. В нем участвуют 63 делегата: 29 - очно, 34 - дистанционно. На повестке дня - концепции реформ правоохранительной и судебной систем, акт об общественном самоуправлении, закон о пенсионной системе и другие документы. В среду, 20 марта, Съезд ратифицировал заявление "о нелегитимности власти РФ". А одной из главных тем политической дискуссии стали итоги президентских выборов в России.

Съезд был создан в ноябре 2022 года по инициативе бывших и действующих российских депутатов разного уровня, которые считают себя "российским парламентом переходного периода". Среди основателей - живущие за границей экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев, Геннадий Гудков, Марк Фейгин. В апреле 2023 года российская Генпрокуратура признала Съезд народных депутатов "нежелательной" организацией на территории РФ.

Чем нардепам не понравился "Полдень против Путина"?

Нынешнее заседание Съезда проходит сразу после выборов президента РФ. Их проведению и результатам была посвящена большая часть политической дискуссии, состоявшейся в первый день Съезда. Некоторые ее участники довольно критично высказывались об акции "Полдень против Путина".

Илья Пономарев на "Съезде народных депутатов" в Варшаве Фото: privat

По словам члена исполнительного совета Съезда Ильи Пономарева, есть существенная разница между тем, чтобы "что-то сделать в полдень 17-го" и "пойти на избирательные участки". Политика возмутило, что на участках за рубежом, где был честный подсчет голосов, "кремлевский спойлер Даванков" набрал "почти в 10 раз больше голосов, чем Навальный". Голосами "за Алексея Навального" Пономарев называет все испорченные бюллетени. "Они (избиратели - Ред.) показали, что готовы голосовать за кремлевского кандидата, играть в политиканство вместо того, чтобы поддержать убитого героя", - заявил Пономарев.

По мнению некоторых делегатов Съезда, очереди на избирательных участках 17 марта были использованы кремлевской пропагандой, чтобы показать высокую явку избирателей и доказать легитимность власти. "Участие в выборах - де-факто вы их признаете", - заявила бывший депутат Совета Федерации РФ Лариса Пономарева.

Нардеп: "Явку нагоняет не оппозиция"

Не согласен с такими обвинениями один из инициаторов акции "Полдень против Путина", учредитель движения "Европейский Петербург" Сергей Гуляев. "Мы понимали, что никаких выборов не будет в России, что вся эта электоральная процедура пройдет по заранее намеченному плану. Мы понимали, что противодействовать этому мы никак не можем, - отметил Гуляев. - Единственное, что мы можем противопоставить этому фальшивому электоральному процессу - как-то мобилизовать людей, которые против войны, против Путина, против пятого срока".

По его словам, людей "не загоняли в очереди", а предлагали им "действовать, увидеть друг друга". "Явку нагоняет не оппозиция, а дистанционное голосование, два дня выборов, массовые фальсификации", - убежден политик.

Сколько россиян поддержали Путина?

Еще один вопрос, касающийся выборов - количество проголосовавших за Путина. Лариса Пономарева считает, что хоть результат выборов и сфальсифицирован, но "значительная часть населения" России, проголосовала за Путина. "И даже если мы абсолютно честно будем считать голоса, я не думаю, что он проиграл эти выборы. Да, он выиграл бы их со значительно меньшим счетом, но он бы их не проиграл", - считает Пономарева.

"Я на меньшие цифры у Путина не рассчитывала, надо понимать, что никаких выборов при диктатуре не бывает. Даже без фальсификаций Путин бы выиграл, но это не выборы, нет ничего похожего на выборы", - уверена член "Съезда народных депутатов", политическая активистка Ольга Курносова.

На "Съезде народных депутатов" в Варшаве Фото: privat

"Если понимать под легитимностью нечто, в результате чего одна группа людей сравнительно добровольно подчиняется другой, то Путин показал, что такая легитимность у него есть", - отметил во время дискуссии гость съезда, активист Денис Угрюмов. Он считает, что приблизительно 30% российских избирателей добровольно голосовали за Путина без принуждения, кроме того, есть процент людей, которые "по принуждению" отдали голос за него. У Путина есть силовой и административный ресурс, способный принудить этих людей, есть и технологические ресурсы.

Так, по мнению Угрюмова, и набралось 87% голосов. "Эта легитимность есть, и на нее опирается путинская власть, которая в ближайшее время будет употреблена только на то, чтобы раскачивать лодку и пододвигать РФ к развязыванию третей мировой войны, потому что Путин этого хочет", - считает гость Съезда.

"Мы не можем говорить о процентах, когда людей принуждали к голосованию. Один общий вывод - это не выборы. Выборов нет. Было специальное информационно-пропагандистское мероприятие властей с массовым принуждением населения к участию", - заявил политик, журналист и политтехнолог Виталий Скойбеда.

Заявление о нелегитимности власти в РФ

Один из первых документов, принятых на пятом заседании "Съезда народных депутатов", - заявление "о нелегитимности власти РФ". Авторы призывают правительства, парламенты стран мира и международные организации ввести санкции против "организаторов и участников псевдовыборов", добиваться "демонтажа имперского центра", признавать Путина не президентом РФ, а "узурпатором власти и самопровозглашенным диктатором".

Что касается реакции западных стран на выборы, то Илья Пономарев говорит, что пока она "половинчатая", есть страны, которые очень осторожны в своих оценках, а есть такие, которые "не признают саму процедуру голосования". "Очень странно, когда ты не признаешь процедуру, при этом Путин - президент. Мы с самого начала занимали позицию, что как угодно назови, но не президентом, потому что президентом РФ Путин перестанет быть 6 мая 2024 года", - говорит политик.

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