Даванков допустил сотрудничество с Надеждиным на выборах

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" пообещал включить в программу тезисы, близкие партии по духу, но подготовленные другими политиками, не допущенными ЦИК к выборам, в том числе и Борисом Надеждиным.

Кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков пообещал к 15 февраля представить свою программу, сообщает газета "Коммерсант" в субботу, 10 февраля. В нее, по словам Даванкова, войдут тезисы, близкие по духу "Новым людям", но подготовленные другими политиками, не попавшими в избирательный бюллетень. Среди них Даванков упомянул самовыдвиженца Анатолия Баташева и Бориса Надеждина, выдвигавшегося от "Гражданской инициативы".

По данным газеты, встреча Надеждина и Даванкова должна состояться на следующей неделе. "Да, я узнал, что Бориса Надеждина, к моему большому сожалению, не зарегистрировали. Я говорил не один раз, что я за политическую конкуренцию, где все могли бы донести свою позицию", - заявил Даванков, добавив, что Надеждин пытается добиться регистрации через Верховный суд.

Даванков не исключает сотрудничества с Надеждиным

Кандидат от партии "Новые люди" подчеркнул, что их с Борисом Надеждиным позиции "сходятся не во всем", но не исключил возможности политического сотрудничества. "Мы знакомы достаточно давно, и думаю, что за эту неделю в Москве мы с ним обсудим, какие блоки его программы можно будет включить в мою", - приводит "Коммерсант" слова Даванкова.

По данным издания, ряд тезисов от самовыдвиженца Баташева Владислав Даванков в свою программу уже включил: "Мне важно, чтобы все идеи кандидатов, которые мне близки, нашли бы свое отражение в моей программе".

Сам Надеждин на вопросы "Коммерсанта", предлагал ли он сотрудничество "Новым людям" и поддержит ли Даванкова на президентских выборах, заявил: "Думаем. Точно не скажу сейчас".

Выборы без единого кандидата от оппозиции

После того как ЦИК отказался регистрировать кандидатом Бориса Надеждина, в окончательной версии списка, помимо действующего главы государства, попали только три выдвиженца от партий в Госдуме: Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Ни один из них открыто не выступает против Путина, а партии, от которых они были выдвинуты на выборы, поддержали полномасштабное вторжение России в Украину.

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