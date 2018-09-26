 Датский изобретатель сознался в убийстве журналистки на борту своей субмарины | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2020

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Европа

Датский изобретатель сознался в убийстве журналистки на борту своей субмарины

"Есть только один виновный - это я", - заявил Петер Мадсен авторам документального фильма об убийстве шведской журналистки Ким Валль. Тем самым он впервые признал свою вину в содеянном.

Датчанин Петер Мадсен

Петер Мадсен (фото из архива) впервые признал свою вину

Спустя три года после зверского убийства журналистки Ким Валль, отрубленную голову и торс которой нашли в морском заливе неподалеку от Копенгагена, приговоренный за это преступление к пожизненному сроку датчанин Петер Мадсен впервые признал свою вину. В среду, 8 августа, в эфире датского телевидения был показан документальный фильм об убийстве шведской журналистки. 49-летний изобретатель, которого интервьюировали по телефону, на прямой вопрос, убил ли он 30-летнюю Валль в августе 2017 года, ответил: "Да". "Есть только один виновный - это я", - добавил он.

Как погибла журналистка?

Ким Валль бесследно исчезла в начале августа 2017 года. Субмарина "UC3 Nautilus" была последним местом, где ее видели. Спустя несколько дней на берегу в Дании был обнаружен фрагмент тела, ДНК которого совпала с ДНК журналистки.

Под подозрение почти сразу же попал Петер Мадсен. Он был задержан после того, как его субмарина затонула, а сам мужчина был спасен. Изначально он полностью отрицал свою причастность к смерти Валль и утверждал, что успел высадить ее на берег до того, как подлодка затонула. 

На протяжении всего следствия Мадсен неоднократно менял показания. Сначала он утверждал, что Валль умерла из-за того, что ее ударил по голове 70-килограммовый металлический люк. Но, по данным полиции, на обнаруженных позднее частях тела журналистки отсутствовали подобные повреждения. Тогда Мадсен рассказал следствию новую версию произошедшего. По его словам, женщина погибла от отравления угарным газом.

В апреле 2018 года суд в Копенгагене приговорил Мадсена к пожизненному заключению. Судьи сочли доказанными факты жестоких пыток и убийства Валль на борту созданной Мадсеном подводной лодки "UC3 Nautilus", где журналистка собиралась взять у изобретателя интервью.

Законы Дании позволяют человеку, приговоренному к высшей мере наказания, подать датской королеве после 12 лет заключения прошение о помиловании, поэтому лишь немногие из осужденных на пожизненный срок действительно остаются за решеткой до конца своей жизни, напоминает агентство dpa.

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