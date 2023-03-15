Дания создает миллиардный фонд помощи Украине

На 385-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 15 марта (время московское).

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Дания создаст в 2023 году специальный фонд для оказания военной и гуманитарной помощи Украине. Как следует из пресс-релиза на сайте датского Минфина , правительство королевства при широкой поддержке парламента согласовало решение о создании Фонда Украины общим объемом 7 млрд датских крон (в пересчете: около 940 000 000 евро).

"Кроме того, в 2024-2027 годах будут выделены средства для покрытия расходов на замену военной техники, связанной с военными пожертвованиями, сделанными в 2022 и 2023 годах", - говорится в заявлении.

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Американский дрон MQ-9 Reaper, затонувший в Черном море после предполагаемого столкновения с российским истребителем, поднялся в воздух с базы в Румынии утром 14 марта, чтобы совершить плановый разведывательный полет, который обычно длится от 9 до 10 часов. Об этом газете The New York Times рассказал неназванный высокопоставленный источник в Пентагоне. По словам собеседника газеты, беспилотники типа Reaper способны нести ракеты Hellfire, однако разбившийся дрон оснащен ими не был. Он проводил разведку в зоне, расположенной в 75 милях (120 км) от побережья аннексированного РФ Крыма, "когда его перехватили два российских истребителя".

"Беспилотник Reaper, летевший на высоте около 25 000 футов (7620 метров. - Ред.), был оснащен сложными камерами и другими датчиками, которые могли "заглядывать" в контролируемый Россией Крым из международного воздушного пространства", - указал американский чиновник, назвавший это "типичной миссией".

Концерн Volkswagen уверен в скорой продаже завода в Калуге

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Немецкий автоконцерн Volkswagen рассчитывает, что сделка по продаже его завода в российской Калуге будет закрыта в ближайшее время.

Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в Калуге (фото из архива) Фото: Volkswagen AG

"Процесс продажи еще не завершен. Однако известно, что мы прикладываем усилия, чтобы завершить продажу довольно скоро",- заявил член правления Volkswagen AG, управляющий брендом Volkswagen Томас Шефер (Thomas Schäfer) в ходе проводившейся в онлайн-формате пресс-конференции по подведению финансовых итогов 2022 года. Из-за войны в Украине немецкий автоконцерн около года назад прекратил бизнес в России и остановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

По данным Шефера, из-за войны в Украине в 2022 году концерн понес убытки в размере 2 млрд евро. В этой сумме, кроме прочего, учтены выросшие цены на сырье, а также корректировка стоимости активов и резервы на покрытие рисков.

Хроника событий 14 марта 00.00 - 13.59 >>>

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