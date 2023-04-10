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Украинские военнослужащие ведут огонь из самоходной артиллерийской установки CAESAR
САУ CAESAR в Украине (декабрь 2022 года)Фото: Sameer al-Doumy/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Дания рассчитывает передать Украине САУ CAESAR в мае

Дмитрий Вачедин
30 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 апреля.

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На 412-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 11 апреля (время московское).

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Украина может получить обещанные Данией самоходные артиллерийские установки CAESAR уже в мае, заявил исполняющий обязанности датского министра обороны Троэльс Лунд Поульсен на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым. "Мы надеемся, что артиллерийские системы Ceasar мы поставим в Украину в следующем месяце", - цитирует Поульсена Украинский медиацентр. Сейчас эти боевые машины французского производства находятся на полигоне в Дании, добавил и.о. главы Минобороны королевства. Кроме того, Копенгаген рассчитывает начать поставки в Украину танков Leopard 1 к лету, указал Поульсен. В течение полугода в Украину можно будет поставить около 100 танков этого типа, отметил он.

Хроника событий 10 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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