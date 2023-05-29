Дания направит в фонд поддержки Украины 2,4 миллиарда евро

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 мая.

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

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Дания увеличивает финансирование созданного в марте фонда поддержки Украины, сообщило министерство обороны королевства. В нынешнем году в фонд должны быть добавлены 7,5 млрд датских крон (около 1 млрд евро),в 2024-м - еще 10,4 млрд крон (около 1,4 млрд евро). "Война в Украине находится на критическом этапе, на поле боя сложилась серьезная ситуация, поэтому Украина нуждается во всей возможной поддержке", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Копенгаген за это решение. Теперь общая сумма оборонной помощи от Дании составит более 4,7 млрд долларов США (4,3 млрд евро), пояснил украинский лидер.

Хроника событий 29мая 14.00 - 23.59 >>>

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