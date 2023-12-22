Дания и США подписали договор о военном сотрудничестве

Соглашение позволит США размещать солдат и вооружения на базах в северной части Дании. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен считают, что это усилит европейскую безопасность.

Вслед за Швецией и Финляндией соглашение о военном сотрудничестве с США заключила Дания, которая является членом НАТО. Соответствующие документы подписали в Вашингтоне в четверг, 21 декабря, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соглашение позволит США размещать солдат и военную технику в северной части Дании. Американцы также получат доступ к трем базам датских военно-воздушных сил - "Каруп", "Ольбург" и "Скридструп". Расмуссен выразил уверенность в том, что это усилит не только датскую, но и европейскую и трансатлантическую безопасность.

Договор между Вашингтоном и Копенгагеном не распространяется Фарерские острова и Гренландию, которые являются в значительной степени самоуправляемыми территориями.

Поддерживать усилия США в Европе

"Важно поддерживать усилия США в Европе во времена войн, конфликтов и отсутствия безопасности. Дания и Европа должны взять на себя ответственность, и именно это мы делаем, заключая этот договор", - подчеркнул Ларс Лёкке Расмуссен.Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что Дания играет одну из ведущих ролей в усилиях, направленных на то, чтобы война президента России Владимира Путина против Украины оставалась "стратегическим провалом".

Соглашение вступит в силу лишь после утверждения законодательными органами обоих государств. Дании для этого придется внести изменения в законодательство. Работа над этим начнется в будущем году.

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