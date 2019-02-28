 Daimler анонсировал массовый выпуск беспилотных автомобилей | Новости из Германии о Германии | DW | 16.03.2019

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Германия

Daimler анонсировал массовый выпуск беспилотных автомобилей

До конца года Daimler вместе с группой компаний Robert Bosch проведут первые тестовые испытания самоуправляемых автомобилей в Силиконовой долине.

Беспилотный автомобиль во время испытаний в Пекине

Беспилотный автомобиль во время испытаний в Пекине

Базирующийся в Штутгарте автомобилестроительный концерн Daimler хочет с 2021 года наладить массовое производство машин с автоматизированной системой управления. Об этом заявил Майкл Хафнер (Michael Hafner), руководитель отдела беспилотного вождения компании Mercedes-Benz. Интервью с ним журнал Die Automobilwoche опубликовал в субботу, 16 марта.

"Мы готовимся к выпуску большого числа роботизированных такси, начиная с 2021 года", - сообщил он.

По словам Хафнера, во второй половине этого года Daimler в сотрудничестве с немецкой группой компаний Robert Bosch GmbH проведут первые тестовые испытания транспортных средств в Сан-Хосе, в Силиконовой долине на западе Калифорнии.

Выпуск зависит от законодательной базы

Первыми рынками сбыта, как ожидается, станут США и Европа, позднее к ним будет добавлен  Китай. На первом этапе планируется выпустить свыше 10 тыс. машин.

Контекст

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"Как быстро будет достигнуто это число, зависит от многих переменных, в частности от законодательной базы соответствующих стран", - заявил Хафнер. "Чем больше таких автомобилей мы увидим на наших улицах - тем быстрее мы сможем покрыть огромные затраты на разработку", - добавил он.

Для снижения расходов автопроизводители и информационно-технологические компании часто прибегают к сотрудничеству при создании роботизированных автомобилей. В частности, Daimler уже с 2017 года взаимодействует в этой области с поставщиком комплектующих Bosch. BMW, в свою очередь, работает с производителем компьютерных процессоров Intel и автоконцерном Fiat Chrysler. Volkswagen намерен заниматься разработкой беспилотных автомобилей совместно с американской компанией Ford.

BMW и Daimler уже сотрудничают и в других областях. Так, они объединили свои службы каршеринга (краткосрочной аренды автомобиля) Car2Go и DriveNow.

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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