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Видео, опубликованные в серии #DailyDrone, сняты камерой, установленной на беспилотнике.
В рамках ежедневного проекта #DailyDrone на сайте Deutsche Welle публиковались видео из различных мест Германии, снятые камерой, прикрепленной к беспилотнику.
Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Этот уникальный деревянный храм возвели в немецком Госларе в начале XX века. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
На вершину Цугшпитце можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно, а мы полетаем здесь на дроне - #DailyDrone.
Вилла Хюгель в Эссене служила семейной резиденцией династии Круппов. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
По Кильскому каналу ежегодно проходит более 30 тысяч судов, а мы полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
Эта живописная деревушка на берегу фьордообразной бухты Шлей находится под охраной государства как памятник архитектуры. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
Боденское озеро находится на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
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