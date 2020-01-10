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#DailyDrone

Видео, опубликованные в серии #DailyDrone, сняты камерой, установленной на беспилотнике.

В рамках ежедневного проекта #DailyDrone на сайте Deutsche Welle публиковались видео из различных мест Германии, снятые камерой, прикрепленной к беспилотнику.

Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Bildrechte: - Der Fotograf / die Fotografin hat die Aufnahmen im Auftrag der DW erstellt, so dass alle Rechte bereits geklärt

Германия сверху: Зимнее затишье на озере Мюриц (видео) 10.01.2020

Мюриц - самое большое внутреннее озеро Германии. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Баварская церковь Вискирхе - шедевр эпохи барокко 30.12.2019

Здание этого храма является уникальным памятником барочного стиля, а его внутреннее убранство - непревзойденным образцом баварского рококо. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Gustav-Adolf-Stabkirche

Германия сверху: Ставкирка - скандинавская церковь в Госларе (видео) 09.12.2019

Этот уникальный деревянный храм возвели в немецком Госларе в начале XX века. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2016 DW Daily Drone: Erfurter Domberg; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (видео) 18.11.2019

На этом холме в Эрфурте находятся два храма - Эрфуртский собор и церковь Святого Северина. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
07.2016 DW Daily Drone: Leipzig; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Лейпциг - жемчужина Саксонии (видео) 04.11.2019

"Маленький Париж" - так его называл Гёте. Он был центром книгопечатания и музыкальной жизни. В Лейпциге много парков, над которыми мы полетаем на нашем дроне - #DailyDrone.
07.2016 DW Daily Drone: Basilika Birnau; Copyright: DW (André Götzmann)

Германия сверху: Базилика Бирнау - жемчужина барокко (видео) 29.10.2019

Этот паломнический храм расположен в Баден-Вюртемберге на берегу Боденского озера. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Город Линдау на Боденском озере (видео) 22.10.2019

Ежегодно в гостиницах этого небольшого баварского города останавливается более 250 тысяч туристов. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:September 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Тюрингский замок Лойхтенбург (видео) 14.10.2019

В этом древнем замке расположена экспозиция, посвященная истории фарфора, а мы посмотрим на него снаружи - полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Frauenkirche

Германия сверху: Восставшая из руин - церковь Фрауэнкирхе в Дрездене (видео) 07.10.2019

В этом дрезденском храме ежегодно бывает около двух миллионов человек, а мы сегодня полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
07.2017 Daily Drone Schloss Ludwigslust

Германия сверху: Дворец Людвигслюст - "Северный Версаль" (видео) 30.09.2019

Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo

Германия сверху: Цугшпитце - самая высокая гора Германии (видео) 23.09.2019

На вершину Цугшпитце можно добраться по одной из канатных или зубчатых железных дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно, а мы полетаем здесь на дроне - #DailyDrone.
Juli 2016 Daily Drone , DDVillaHuegel Essen André Götzmann Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo Copyright: DW/A. Götzmann

Германия сверху: Вилла Хюгель - бывшая резиденция Круппов (видео) 10.09.2019

Вилла Хюгель в Эссене служила семейной резиденцией династии Круппов. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo Copyright: Andre Götzmann

Германия сверху: Канал между Балтикой и Северным морем (видео) 02.09.2019

По Кильскому каналу ежегодно проходит более 30 тысяч судов, а мы полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Голштинские ворота - памятник поздней готики (видео) 26.08.2019

Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
Der Lizenzgeber überträgt auf die DW an dem Beitrag/Rohmaterial: alle Nutzungs-, Ausschnitt- und Bearbeitungsrechte (insbes. TV, einschl. Pay-TV, HF und Online) nicht exklusiv auch zur Übertragung auf Dritte (insbes. Rebroadcaster) mit folgender Beschränkung: keine DDSieseby

Германия сверху: Чем примечательна немецкая деревня Зизебю (видео) 19.08.2019

Эта живописная деревушка на берегу фьордообразной бухты Шлей находится под охраной государства как памятник архитектуры. Полетаем над ней на нашем дроне - #DailyDrone.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:September 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Озеро, через которое протекает Рейн (видео) 12.08.2019

Боденское озеро находится на границе Германии, Швейцарии и Австрии. Полетаем над ним на нашем дроне - #DailyDrone.
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