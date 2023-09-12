В России журналиста Гаджиева приговорили к 17 годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону признал журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, задержанного в 2019 году, виновным по трем статьям за терроризм и экстремизм.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор журналисту дагестанского оппозиционного издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву. Во вторник, 12 сентября, Гаджиев был признан виновным в участии в террористической организации, финансировании терроризма и организации деятельности экстремистской организации. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима по делу, сообщают "Медиазона" и RusNews.

Одновременно суд признал виновными по тем же статьям предпринимателя Кемала Тамбиева и бывшего учредителя фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и приговорил их соответственно к 18 годам и 17,5 года колонии. Тем самым приговоры оказались немногим мягче, чем требовало обвинение. В июне прокуратура запросила для всех троих фигурантов по 19 лет колонии.

Дело Абдулмумина Гаджиева

В общей сложности по делу проходят 11 человек, задержаны были лишь трое. Гаджиев, Тамбиев и Ризванов находятся под арестом с июня 2019 года. Редактора отдела "Религия" Абдулмумина Гаджиева арестовали по подозрению в участии в деятельности террористической организации, а также в организации финансирования терроризма. Затем появились сообщения, что журналисту издания "Черновик" изменили квалификацию обвинения.

По данным правозащитного центра "Мемориал", один из адвокатов Гаджиева Шамиль Магомедов обратил внимание, что следствие в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева изменило его роль с "непосредственного финансиста" на "идейного вдохновителя". Это выражается в том, что Гаджиев, якобы, публиковал статьи, провоцирующие людей перечислять деньги благотворительному фонду "Ансар". Ранее обвинение утверждало, что журналист сам финансировал этот и другие фонды. Часть средств шла на финансирование боевиков в Сирии, утверждает сторона обвинения.

В редакции "Черновика" считают обвинения сфабрикованными и абсурдными, сравнивая их с подбрасыванием наркотиков журналисту Ивану Голунову в Москве. Основатель издания Хаджимурад Камалов был убит в 2011 году на пороге редакции. В ноябре 2022 года прекращен выпуск печатной версии "Черновика".

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