ЧВК Вагнера: Найдено тело пропавшего британского волонтера

На 323-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 12 января (время московское).

ЧВК Вагнера: В Соледаре найдено тело пропавшего ранее британского волонтера

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Представители ЧВК Вагнера в среду вечером сообщили, что в Соледаре в Донецкой области обнаружено тело одного из двух ранее пропавших без вести британских волонтеров. Утверждается, что были найдены также документы второго волонтера. Об исчезновении Эндрю Бэгшоу и Кристофера Пэрри сообщил ранее сын журналистки Виктории Ивлевой. Пресс-служба владельца ЧВК Евгения Пригожина обнародовала документы обоих британцев.

Хроника событий 11 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 января 00.00 - 13.59 >>>

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