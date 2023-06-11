ЧВК "Вагнер" отказалась подписывать контракт с Минобороны РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июня.

На 473-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 11 июня (время московское).

ЧВК "Вагнер" отказалась подписывать контракты с Минобороны РФ

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его группировка не будет подписывать контрактов с Минобороны России. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с ведомством.

Пригожин в ответ заявил, что "Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями" и его указы не распространяются на ЧВК "Вагнер". По словам Пригожина, ЧВК "Вагнер" "органично встроена в общую систему" российских сил, подчиняется "интересам РФ и верховному главнокомандующему" и согласует свои действия с генералом Сергеем Суровикиным.

Зеленский ввел санкции против судей Конституционного суда РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 178 человек, в том числе против сотрудников Конституционного суда России. Указ опубликован на сайте украинского президента. Под санкции попали, в том числе председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин, его заместитель Сергей Маврин, а также восемь судей КС: Андрей Бушев, Сергей Казанцев, Лариса Красавчикова, Гадис Гаджиев, Сергей Князев, Николай Мельников, Людмила Жаркова и Александр Кокотов. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет на ведение торговых операций и вывод капитала из Украины.

Хроника событий 11 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 июня 14.00 - 23.59 >>>

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