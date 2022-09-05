"Чудовищный срок": за что судят экс-журналиста Сафронова

В понедельник, 5 сентября, Московский городской суд огласит приговор бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и "Ведомостей", экс-советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). Адвокаты подсудимого и независимые расследователи, изучившие обвинительное заключение, подчеркивают, что вина Сафронова не доказана и что его преследуют за журналистскую деятельность.

За два года, которые он находится в СИЗО, следствие, по данным защиты, не установило мотив действий Сафронова и не нашло свидетелей его сотрудничества с иностранными разведками. При этом указываетcя, что данные, которые в ФСБ определили как "гостайну", есть в открытом доступе в интернете. DW - о громком деле, по итогам которого Сафронова могут приговорить к 24 годам колонии строго режима.

За передачу каких данных Сафронов попал в СИЗО

Еще до начала судебных заседаний адвокаты Ивана Сафронова не раз указывали, что в материалах дела нет никакой гостайны. По версии же ФСБ, она содержалась в аналитических материалах, которые Сафронов готовил для гражданина Чехии Мартина Лариша и немецкого политолога Демури Воронина (DW подробно писала о нем ранее). В деле они оба представлены как агенты иностранной разведки, хотя следствию, по оценке защиты, не удалось доказать, что Сафронов мог об этом знать.

По данным издания "Проект", речь идет о переданных семи файлах с информацией о военно-техническом сотрудничестве России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами СНГ, а также участии РФ в военном конфликте в Сирии. Журналисты получили доступ к ним, проанализировали и пришли к выводу , что такую информацию можно легко найти в открытых источниках, включая провластные СМИ и даже официальный сайт Минобороны.

Кроме того, следствие, по их мнению, не смогло доказать, кто именно передал Сафронову данные, которые могли бы содержать гостайну. У самого журналиста доступа к ней не было. Свидетели обвинения - руководители оборонных российских ведомств - напротив, в своих показаниях говорят, что не передавали Сафронову никаких гостайн.

Сомнительные доказательства

"Мне никогда не оформляли допуск к сведениям, составляющим гостайну… Ни один из допрошенных в суде свидетелей, включая секретоносителей и "секретных" свидетелей, не сказал обо мне хоть что-то, что подтверждало бы версию следствия о моей якобы "шпионской" деятельности. Потому что не было никакого шпионажа, была журналистика", - отметил Иван Сафронов в своем последнем слове, выступая в Мосгорсуде 30 августа.

Иван Павлов Фото: REUTERS TV

Доказательств, что журналист получил деньги от иностранной разведки, в деле, по мнению защиты, также нет. Как выяснило издание "Проект", суммы, которые фигурируют в обвинительном заключении, не подтверждены банковскими выписками или каким-то иными свидетельствами.

"То есть передавая гостайну, которая не является гостайной, шпиону, который не является шпионом, Иван Сафронов получил незаконный доход, которого на самом деле не существует", - так ранее комментировал обвинение бывший адвокат Сафронова Иван Павлов.

Прослушка и слежка за Иваном Сафроновым

По данным защитников Сафронова, в материалах дела есть информация о том, что за их подзащитным начали следить (прослушка, видеонаблюдение в квартире) уже в 2014-м году, то есть задолго до того, как появились какие-либо подозрения о совершаемых им преступлениях. Ничего, что бы указывало на передачу гостайны, за эти годы, говорит защита, не нашли.

Российский тяжелый истребитель Су-35 Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Но в 2019 году, по данным BBC, слежку возобновили именно по делу о госизмене. Журналисты указывают , что это подозрительно совпало со скандалом из-за публикации Сафронова о возможной поставке российских истребителей Су-35 Египту. Она вызвала большое недовольство у египетских генералов, которые отправили письма в Россию с просьбой воспрепятствовать распространению информации о сделке (письма есть в материалах уголовного дела Сафронова).

Давление на Сафронова и его адвокатов

Все время, пока Иван Сафронов находился в СИЗО Лефортово, следствие, как не раз сообщала защита, оказывало на него давление. Сафронову не разрешали свидания с родственниками, помещали в карцер, ограничивали встречи с адвокатами, предлагали "звонок матери" лишь в замен на контакт со следствием. Даже в суде перед прениями прокуратура предложила журналисту признать вину, чтобы получить 12 лет лишения свободы, а не 24 года.

"Это рекордный срок, который запрашивает прокуратура… Ваня - настоящий боец, с чувством юмора и с невероятной поддержкой как за стенами СИЗО, так и внутри. Как он услышал предложение прокуратуры - признай вину и получишь 12 с половиной лет, он послал их куда подальше. Это наглядно показывает, какое у него настроение и какой у него подход ко всему этому делу", - заявил DW адвокат подсудимого Евгений Смирнов.

Беспрецедентному давлению подверглись и адвокаты Сафронова. Под угрозой уголовного преследования покинули Россию Иван Павлов и Евгений Смирнов, Дмитрия Талантова отправили в СИЗО за распространение фейков о российской армии. Павлов в интервью DW называл дело Сафронова звеном в цепочке подготовительных действий России к войне в Украине.

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