Что ждет Германию в 2023 году? Власть готова к вызовам

Перед немецким правительством в будущем году стоят три основные задачи. Что же именно предстоит сделать и как три партии в составе "светофорной коалиции" оценивают свои шансы?

Находящаяся у власти в Германии коалиция из трех партий - СДПГ, Союз-90/"зеленые" и СвДП - с уверенностью смотрит в будущее, несмотря на различные провалы и расхождение во взглядах по некоторым вопросам. Лидеры трех правящих партий опубликовали статью в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, заявив: "Мы хотим сделать Германию более социальной и справедливой, более современной и цифровой, более конкурентоспособной и климатически нейтральной". Партнеры по коалиции могли бы написать это еще год назад.

Однако на самом деле 2022 год ознаменовался для так называемой "светофорной коалиции" непрерывной чередой кризисов - как национальных, так и международных - вероятно, все это продолжится и в 2023 году. И эти кризисы не имели ничего общего с тем, что планировало правительство, когда начинало свою работу в декабре 2021 года.

Перед кабинетом министров Германии стоят три основные задачи: он должен продолжать обеспечивать надежное энергоснабжение страны, даже при растущих ценах, способствовать социальной сплоченности и миру во время войны, а также более четко определиться во внешней политике. Особенно по отношению к Китаю.

Обеспечение надежного энергоснабжения

После почти полного прекращения поставок нефти, газа и угля из России правительство выделило огромную сумму в 200 млрд евро, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение населения и экономики Германии нынешней и следующей зимой. Что будет дальше, зависит от того, насколько решительным будет правительство в наступающем году.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) считает маловероятным, что цены на энергоносители опустятся до уровня, существовавшего до начала войны в Украине. "Скорее всего, мы не вернемся к низким ценам, которые были до войны", - заявил он в интервью изданиям Funke Mediengruppe. Но ситуация будет по-прежнему управляемой, сказал он, "потому что у нас появятся новые возможности для импорта". Германия останется сильной и успешной индустриальной страной.

Наращивание энергии из возобновляемых источников поможет гарантировать энергобезопасность Германии Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Однако для этого потребуется быстрый рост использования возобновляемых источников энергии. Но по поводу темпов и мер в энергетической политике в коалиции уже было множество споров в 2022 году. Например, предложенный министром экономики Робертом Хабеком (Robert Habeck) сбор с потребителей газа в конечном итоге был отменен. Или дискуссия о продлении работы трех немецких атомных электростанций до апреля.

Это не должно повториться в 2023 году. Фридрих Мерц (Friedrich Merz), глава Христианско-демократического союза (ХДС) - партии, находящейся ныне в оппозиции, заявил газете Rheinische Post, что коалиция слишком много спорит и слишком мало времени уделяет достижению перемен к лучшему в экономической и энергетической политике. И добавил: "Как говорят в школе, она честно приложила усилия".

Поддержание сплоченности в обществе

Правительство также должно потратить много сил на укрепление социальной сплоченности в период сильного кризиса и неуверенности населения. Недавнее разоблачение спланированного группой правоэкстремистски настроенных граждан - "рейхсбюргеров" -"государственного переворота" поразило немцев.

Флаги "рейхсбюргеров" на акции в Берлине Фото: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance

В 2023 году правительству также необходимо лучше и, прежде всего, единообразно информировать общество о солидарности и поставках оружия Украине. Согласно последним исследованиям, многие люди, особенно в Восточной Германии, относятся к поддержке Украины гораздо более скептически, чем западные немцы.

В исследовании, проведенном Меркаторским форумом "Миграция и демократия" (Midem) Технического университета Дрездена, только 28 процентов опрошенных восточных немцев хотят сохранить поддержку страны, подвергшейся агрессии, даже если это приведет, например, к повышению цен на энергоносители в Германии. В Западной Германии этот показатель составил 42 процента. И каждый третий восточный немец согласен с утверждением: "НАТО так долго провоцировало Россию, что ей пришлось вступить в войну". В Западной Германии этот показатель составлял 22 процента.

Депутат бундестага, эксперт по внешнеполитическим вопросам Родерик Кизеветтер (Roderick Kiesewetter) заявил в интервью DW, что правительство ждет переломный момент в вопросах "безопасности, экономики и общества". По мнению политика, это необходимо, "чтобы защитить свободу и демократию от российской гибридной войны в Европе и быть во всеоружии в зарождающемся системном противостоянии с Китаем".

Германия также прилагает больше усилий, чем раньше, для сохранения своих позиций в Европейском Союзе. Многомиллиардные пакеты помощи Берлина своему населению из-за инфляции и высоких цен на энергоносители, сделанные без каких-либо серьезных соглашений, настроили немало партнеров по ЕС против правительства ФРГ.

Единая политика в отношении России и Китая

Политика в отношении Китая и России фактически является одной из главных задач правительства в 2023 году. Кизеветтер сказал DW, что перед Берлином стоит задача "диверсифицировать поставки энергоносителей и отказаться от дешевых товаров из Китая", признать агрессивный и гибридный подход Пекина. "В ближайшие несколько лет Китай осуществит военное нападение на Тайвань - поэтому нам необходимо значительно уменьшить зависимость от Пекина как можно скорее", - указал политик.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и китайский лидер Си Цзиньпин в Пекине Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Поездка федерального канцлера в Китай в начале ноября вызвала недовольство в коалиции. Это был первый визит в Пекин главы западного правительства после неоднозначного переизбрания китайского лидера Си Цзиньпина на его пост 23 октября.

И несмотря на резкую критику, например, со стороны министра иностранных дел Анналены Баербок (Annalena Baerbock), глава немецкого правительства разрешил китайской судоходной фирмы Cosco приобрести миноритарную долю в компании по эксплуатации терминалов в порту Гамбурга. Выстраивание единого курса по отношению к Пекину - еще один серьезный вызов для правительства в 2023 году.

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