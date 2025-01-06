Что посмотреть в Хемнице - "Саксонском Манчестере"?
Город Хемниц был основан в XII веке. Позже стал одним из крупнейших промышленных центров Германии. Во времена ГДР назывался Карл-Маркс-Штадтом.
Культурная столица
В 2025 году саксонский Хемниц (Chemnitz, также Кемниц) является одной из трех культурных столиц Европы. Что ждет туристов в этом городе - помимо мероприятий в рамках этого особого года?
Хемниц на карте
Хемниц расположен в Саксонии примерно на равном расстоянии - около часа на автомобиле от Дрездена и Лейпцига. Все три города были основаны примерно в одно и то же время - период Высокого Средневековья.
Карл-Маркс-Штадт
При этом Хемниц для многих ассоциируется преимущественно со временами ГДР - достаточно коротким периодом своей истории, когда был переименован, чтобы увековечить имя основоположника научного коммунизма.
Пролетарии всех стран...
Открытый в Хемнице в 1971 году Монумент Карлу Марксу ("Башка") продолжает входить в число здешних достопримечательностей. В 2023 году на ремонт выделили миллион евро.
Театральная площадь
На одной из самых красивых площадей города помимо театрального здания расположены художественный Музей короля Альбрехта, неоготический храм Святого Петра и отель Хемницер Хоф в стиле Баухауса.
"Красная башня"
Самое старое сооружение Хемница - "Красная башня" XII века. В 1968 году на местной фабрике в бутылках, по форме напоминающих этот силуэт, начали выпускать средство для мытья посуды fit - популярное до сих пор.
Замок Клаффенбах
Задержимся в Средневековье. На территории Хемница находится замок на воде Клаффенбах, ранее - замок Нойкирхен. Это бывшее рыцарское поместье XII века было расширено во времена Ренессанса в середине XVI века.
Шлоссбергмузеум
Эти и другие произведения средневекового искусства являются экспонатами краеведческого музея - Шлоссбергмузеум на территории бывшего монастыря, в XVI веке переделаннного в охотничий замок.
Замок Рабенштайн
В Хемнице также расположен самый маленький средневековый замок всей Саксонии - Рабенштайн XII века. Был возведен в ходе освоения Рудных гор. Сейчас является филиалом краеведческого музея.
Зоопарк и вольеры
Окрестности замка Рабенштайн в западной части Хемница - популярное место отдыха на природе. Здесь расположены загоны для диких животных Вильдгаттер Оберрабенштайн и городской зоопарк Тирпарк Хемниц.
Зигерчес Хаус
Однако вернемся к архитектурным достопримечательностям. На этой фотографии изображено единственное здешнее здание эпохи барокко - городской купеческий дом XVIII века Зигерчес Хаус на площади Марктплац.
Касберг
В Хемнице на холме Касберг находится один из самых больших в Германии районов со зданиями эпохи грюндерства и стиля модерн - около 450 памятников последней трети XIX века и начала XX века.
Майолика и своды
Интерес в Касберге представляют не только, например, такие фасады, богато украшенные глазурованной керамикой - майоликой. Под землей находится множество сводчатых галерей, в которых хранили пиво и вино.
Мемориальный комплекс
В тюрьме XIX века на окраине Касберга в "третьем рейхе" содержали политзаключенных и евреев, затем находилась тюрьма советского НКВД, позже - изолятор "штази". Сейчас в мемориальном комплексе работает музей.
Вилла Эше
В Хемнице можно посетить один из выдающихся примеров современной европейской архитектуры - виллу Эше, возведенную и обставленную в начале XX века по проекту бельгийского архитектора Анри ван де Вельде.
Музей Гунценхаузера
Особое место в Хемница занимает Музей Гунценхаузера в бывшем банковском здании - памятнике стиля новой вещественности. Основу экспозиции составляют работы Отто Дикса, Алексея Явленского и Карла Шмидта-Ротлуфа.
Индустриальный музей
Уже в конце XVIII века Хемниц стал важным экономическим центром в Германии - "Саксонским Манчестером". Сегодня промышленной истории и традициям этого города посвящена экспозиция Индустриального музея в этом старом фабричном комплексе.
Во времена ГДР
В Индустриальном музее, кстати, можно увидеть и такой исторический экспонат - оригинальный дорожный знак начала населенного пункта "Karl-Marx-Stadt". Это название Хемниц носил в 1953-1990 годах.
Сделано в Саксонии
Этот мотоцикл DKW SB 200 является экспонатом Музея саксонских транспортных средств в Хемнице, в котором собраны модели более полусотни разных производителей. Фотография сделана во время специальной акции в Чопау.
Пионерская узкоколейка
Действующей достопримечательностью времен ГДР в Хемнице является узкоколейная Пионерская железная дорога, открытая в парке Кюхвальд в 1954 году. Эта фотография сделана через пару лет после воссоединения Германии.
"Железнодорожная арена"
Любители такой вот романтики могут отправиться в Хемнице в cаксонский железнодорожный музей "Шауплац Айзенбан", работающий на территории бывшего паровозного депо. Здешняя экспозиция - одна из крупнейших в Германии.
Клуб кино "Зигмар"
Завершим обзор, представив три необычные достопримечательности Хемница. Эта фотография сделана в клубе кино "Зигмар" в 1990 году. Этот уютный зал, расположенный в здании эпохи модерн, работает до сих пор.
Штадтбад Хемниц
Старый городской бассейн Хемница, построенный в 1929-1935 годах, продолжает выполнять свои функции и одновременно является памятником архитектуры. На момент открытия был одним из самых больших и современных в Европе.
Разноцветная труба
Популярным символом Хемница стала… 300-метровая труба "Северной ТЭЦ" 1979-1984 годов постройки, также известная как башня "Esse" - от "Energie Sachsen". Такой яркий вид приобрела в 2017 после модернизации.
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