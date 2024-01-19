Что известно о главе Башкортостана Хабирове?

Кремль ставил Хабирова как своего для башкир, но в народе его все больше воспринимают как сатрапа. Это проблема для Москвы.

Протесты в Башкортостане Фото: ANYA MARCHENKOVA/AFP

В Башкортостане не утихают акции протеста, на которых местные жители по-прежнему требуют освобождения активиста Фаиля Алсынова, отправленного в колонию на 4 года за фразу "кара халык" ("простой/ черный народ"), и призывают к отставке нынешнего главы республики Радия Хабирова.

Уголовное дело против Алсынова связывают напрямую с Хабировым, который решил отомстить активистам за проигранную битву за гору Куштау. DW вспоминает главные ступени в карьерной лестнице чиновника, которого много раз спасали в Кремле. Теперь у главы Башкортостана сомнительные политические перспективы из-за народных волнений в регионе.

Восхождение Хабирова - через скандалы, отставки и уголовное дело

Впервые Радий Хабиров появился в публичном поле в 2003 году, когда возглавлял администрацию "несменяемого" президента Башкортостана Муртазы Рахимова. В период предвыборной кампании в республике разразился скандал: прокуратура нагрянула в типографию, где обнаружила тираж поддельных бюллетеней. На одной из пресс-конференций зампрокурора Башкортостана Владимир Коростелев заявил, что заказчиком этого тиража был Хабиров. Спустя две недели своих должностей лишились как Коростелев, так и его начальник - вместо расследования Генпрокуратура России занялась проверкой собственного представительства в республике.

В 2006 году Хабиров вновь оказался в центре скандала со взятками в обмен на депутатские мандаты, а также участвовал в борьбе бизнес-структур в регионе, продвигая интересы близких ему людей.После серии однотипных публикаций в СМИ Хабирова исключили из региональной "Единой России", а потом он и вовсе лишился своей должности в администрации президента республики. Карьерные неудачи и компромат связывали с конфликтом Хабирова с собственным начальником - Муртазой Рахимовым. По мнению собеседников DW, разлад между бывшими соратниками вспыхнул из-за конфликта между президентом республики и его сыном Уралом: "Хабиров, который все больше приобретал политический вес, выступил на стороне сына Рахимова".

Против Хабирова даже возбудили уголовное дело "за взятку" - жалобу на него написал один из его бывших студентов института права Башкирского государственного университета. Но и тут политик вышел из-под удара - уголовное дело закрыли из-за "отсутствия состава преступления". По данным газеты "Коммерсант", в конфликт вмешался первый замглавы администрации президента Владислав Сурков, разглядевший "талант" в Хабирове. В Башкортостане "Единая Россия" стабильно получала высокие проценты на выборах.

Хабиров получил протекцию сначала Суркова, а затем Володина

В 2008 году Хабиров уезжает в Москву по приглашению Суркова. Там он оказывается в гуще событий в самый неспокойный выборный период. В 2011 году во многих российских городах вспыхивают протесты в связи с многочисленными фальсификациями на выборах в Госдуму, а политическая повестка вновь становится в центре общественного внимания.

"Осторожный, сдержанный, доброжелательный и скользкий", - так описывает Радия Хабирова российский политик Леонид Гозман , который несколько раз с ним встречался. В то время Гозман был сопредседателем "Правого дела", а Хабиров - замглавы управления внутренней политики администрации президента. Как потом вспоминал основатель "Правого дела" Михаил Прохоров, Хабиров непосредственно стоял за развалом его партии.

Во время работы в Москве, говорит Гозман, Хабиров показал себя "верным солдатом партии", он смог даже сохранить свою должность, когда управление внутренней политики перешло в руки Вячеслава Володина. В Кремле убедились, что Хабиров - подходящий кандидат на должность главы Башкортостана. В 2018 году он возвращается в родной регион и сменяет Рустэма Хамитова, ставшего главой республики после Рахимова.

Битва за гору Куштау - поражение Хабирова

По всей видимости, перед Хабировым была поставлена задача - решить вопрос с наследием "Башкирской содовой компании" (БСК) - крупнейшего производителя соды в России. На тот момент компания "находилась на грани банкротства и для нее требовалось найти новый источник ресурсов, поэтому там решили начать новую разработку одного из четырех шиханов в регионе - одиноко стоящей горы Куштау. Против этих планов выступили местные жители и экологи.

Экоактивист Фаиль Алсынов Фото: Sota/AFP

Битву за гору с активистами Хабиров проиграл - в конфликт вмешалась федеральная власть, объявившая Куштаупамятником природы республиканского значения, запретив разведку и добычу ресурсов. Многие активисты, в том числе Фаиль Алсынов, стали национальными героями, а вот федеральная власть увидела опасность в такой консолидации общества, рассказывает руководитель "Комитета Башкирского национального движения за рубежом" Руслан Габбасов. Он был сопредседателем общественного движения "Башкорт" вместе с Алсыновым до 2020 года, когда российские власти признали организацию экстремистской.

Хабиров решил расквитаться с активистами - разгон национального и политических движений встраивались в планы Кремля, предполагает Габбасов, освобождая заодно бизнес-перспективы, за которыми стоят братья Ротенберги. БСК в 2020 году национализировали, передав в доверительное управление "Русскому водороду". С 2023 года компания переименовалась в "Росхим" и стала аффилирована со структурами Аркадия и Бориса Ротенбергов .

В сентябре 2024 года в Башкортостане пройдут выборы главы республики. Перед этим Хабиров пытается показать себя хозяином, говорит Гозман, поэтому избрал силовой метод борьбы за власть. По мнению оппозиционного политика, в переназначении главы республики на новый срок особых проблем нет - в его лояльности у Кремля нет сомнений, и вряд ли там решатся на немедленные перестановки. "Проблема в том, что население Башкортостана воспринимает Хабирова как сатрапа, присланного царем из Москвы. А вот это уже проблема для Кремля", - подчеркивает Гозман.

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