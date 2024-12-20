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Немецкая таможня дает добро? Как бы не так

Елена Дожина
20 декабря 2024 г.

Посылки из-за рубежа проходят проверку на немецкой таможне. Их получателей могут ждать неприятные сюрпризы, ведь отправлять по почте можно далеко не все, а за некоторые товары приходится много доплачивать.

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В рождественский период таможня работает особенно тщательно. На фото - изъятая пиротехника
В рождественский период таможня работает особенно тщательно. На фото - изъятая пиротехникаФото: Stefan Sauer/ZB/picture alliance

Предрождественский период - настоящая катастрофа для немецкой почты. Миллионы жителей Германии рассылают в это время подарки и заказывают покупки в интернет-магазинах. В том числе и из-за границы. Но часто люди не осознают, что в этом случае действуют особые правила. В итоге некоторые товары бывают изъяты, а некоторые обходятся гораздо дороже, чем планировалось. На что следует обратить внимание, чтобы не попасть впросак?

Куриные лапки, живой тарантул и электроприспособление для проведения обряда вуду - это лишь короткий перечень того, что уже изъяли в эти предпраздничные дни немецкие таможенники из почтовых посылок. Также адресаты не дождутся меда с добавками для усиления потенции и товаров с запрещенной в Германии символикой.

Куриные лапки из Азии не прошли проверку в немецком городе Кайзерслаутерн - как отметила представительница таможенного управления в Саарбрюккене, "их ввоз запрещен в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами". При этом не уточняется, были ли они оформлены в качестве талисмана на удачу или же предстали перед контролерами в виде популярного ингридиента китайской кухни.

В общей сложности в 2023 году немецкие таможенники проверили более 413 миллионов почтовых отправлений.

Работник таможни держит в руках коробочку со скорпионом
Пересылать паукообразных не только запрещено, но и опасноФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Пауки в конверте

Живым животным, например черепахам, скорпионам, паукам тоже не место в рождественских, да и вообще в посылках. "Коллеги каждый раз испытывают шок, когда открывают упаковку, а оттуда вылезает восьминогий монстр, - признается представительница таможни. - Все найденные животные передаются на передержку".

Но главная причина, конечно, заключается в том, что глобальная торговля животными, растениями и продуктами из них повышает риск распространения болезней, а также угрожает сохранению биоразнообразия. Таможня Германии строго контролирует соблюдение правовых норм по защите животных и растений при международном товарообороте.

Под таможенные ограничения попадают также товары, которые были произведены с использованием охраняемых видов животных или растений без разрешения - например, это касается икры осетровых или изделий из кожи змей и крокодилов. "Однажды мы обнаружили в посылке голову аллигатора", - рассказал информационному агентству dpa Томас Молитор (Thomas Molitor), представитель главного таможенного управления в Кобленце.

Сумка из крокодиловой кожи и чучело крокодильчика, изъятые на таможне
Несмотря на строгий запрет, из кожи крокодилов продолжают делать сумкиФото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Товары без сертификатов

Нередко из посылок изымаются товары, не соответствующие установленным в ЕС стандартам безопасности. В одном из пакетов на таможне в Кайзерслаутерне был обнаружен прибор, якобы необходимый для проведения церемоний вуду - он должен был оказывать "лечебный эффект" с помощью красного света и стимулирующего тока. Но был конфискован из-за отсутствия сертификата. "В большинстве случаев такие устройства могут вызвать не только ожоги, но и более серьезные повреждения", - поясняет Томас Молитор.

Лекарства по почте

Еще один важный пункт - пересылка препаратов, касающихся здоровья. Согласно немецкому законодательству в области фармацевтики, частным лицам, как правило, не разрешается приобретать медикаменты из-за границы с доставкой по почте или с курьером. "Абсолютное табу - лекарственные средства", - подчеркивает представитель таможни и поясняет, что препараты, которые могут свободно продаваться за рубежом и считаться там пищевыми добавками, витаминными препаратами или натуральными лечебными средствами, могут быть классифицированы в Германии как медикаменты или содержать запрещенные немецким законодательством составляющие. В спорных случаях фармацевтические правила страны, в которой был приобретен продукт, не имеют решающего значения. 

Конфискованные таможней подделки наручных часов класса люкс
Подделка брендов преследуется в Германии по закону. Покупателя тоже могут привлечь к ответственностиФото: J. W. Alker/picture alliance

Осторожно - подделка

Проблематичной инвестицией могут стать подозрительно дешевые брендовые вещи - предупреждают на таможне. Если при проверке выяснится, что это подделка, то ее, как правило, конфисковывают и уничтожают. Деньги, естественно, никто не  возвращает. Более того - бренд может предъявить покупателю иск о возмещении ущерба, вплоть до уголовного дела.

Пошлины и налоги на интернет-покупки

Таможенные органы предупреждают, что некоторые товары, приобретенные в интернет-магазинах, могут обойтись невнимательному покупателю слишком дорого. Нужно учитывать, что если новейший смартфон или столь желанная сумка заказаны в интернет-магазине, рассылающем товары из страны, не входящей в ЕС, то они, как правило, облагаются таможенными пошлинами, НДС и - в особых случаях - акцизами. Как объясняется на портале главного таможенного управления Германии, почтовые или курьерские отправления из стран, не входящих в ЕС, должны проходить таможенное оформление.

Необходимость уплаты пошлин или налогов и их сумма зависят от вида и материальной стоимости товара. Если она не превышает 150 евро (без учета расходов на пересылку), то посылка не облагается пошлиной, но необходимо будет заплатить 7 или 19 процентов НДС. Сбор и уплата акциза на алкогольную продукцию, табачные изделия, заменители табачных изделий, а также жареный и растворимый кофе и товары, содержащие кофе, происходят независимо от материальной ценности отправления. В 2023 году немецкая таможня собрала 158 миллиардов налогов - это порядка 300 тысяч евро.

Ничем не облагаются только подарки от частного лица частному лицу стоимостью до 45 евро (за исключением акцизной продукции).

Конфискованные таможней подделки наручных часов класса люкс
Подделка брендов преследуется в Германии по закону. Покупателя тоже могут привлечь к ответственностиФото: J. W. Alker/picture alliance

Выявлены случаи мошенничества

То и дело случается, что дорогие вещи, например ювелирные изделия, декларируются с заниженной стоимостью. Один их последних примеров - высококачественные браслеты стоимостью 52 тысячи евро были задекларированы как стоящие 15 евро. Даже видавшие всякое таможенники были поражены. А затем насчитали за эту посылку около 10 тысяч евро пошлин и НДС и открыли за попытку мошенничества уголовное дело.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов

"Мы всегда советуем следующее: прежде, чем что-то заказать - проинформируйтесь!", - говорит представитель немецкой таможни Томас Молитор. Это можно сделать на веб-сайте таможни или задать вопрос голосовым чат-ботам - ЛинА и ТинА доступны круглосуточно. Кроме того, стоит внимательно изучить интернет-магазин, в котором хотите сделать покупку - например, на наличие SSL-сертификата и отзывов покупателей, форму оплаты, а также, есть ли там контактные данные, в которых четко прописан не только адрес регистрации головного офиса, но и из какой страны поставляется товар. "Выясните это заранее!" - советует специалист. И тогда посылка не доставит неприятных сюрпризов.

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