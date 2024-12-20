Немецкая таможня дает добро? Как бы не так

Посылки из-за рубежа проходят проверку на немецкой таможне. Их получателей могут ждать неприятные сюрпризы, ведь отправлять по почте можно далеко не все, а за некоторые товары приходится много доплачивать.

Предрождественский период - настоящая катастрофа для немецкой почты. Миллионы жителей Германии рассылают в это время подарки и заказывают покупки в интернет-магазинах. В том числе и из-за границы. Но часто люди не осознают, что в этом случае действуют особые правила. В итоге некоторые товары бывают изъяты, а некоторые обходятся гораздо дороже, чем планировалось. На что следует обратить внимание, чтобы не попасть впросак?

Куриные лапки, живой тарантул и электроприспособление для проведения обряда вуду - это лишь короткий перечень того, что уже изъяли в эти предпраздничные дни немецкие таможенники из почтовых посылок. Также адресаты не дождутся меда с добавками для усиления потенции и товаров с запрещенной в Германии символикой.

Куриные лапки из Азии не прошли проверку в немецком городе Кайзерслаутерн - как отметила представительница таможенного управления в Саарбрюккене, "их ввоз запрещен в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами". При этом не уточняется, были ли они оформлены в качестве талисмана на удачу или же предстали перед контролерами в виде популярного ингридиента китайской кухни.

В общей сложности в 2023 году немецкие таможенники проверили более 413 миллионов почтовых отправлений.

Пересылать паукообразных не только запрещено, но и опасно Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Пауки в конверте

Живым животным, например черепахам, скорпионам, паукам тоже не место в рождественских, да и вообще в посылках. "Коллеги каждый раз испытывают шок, когда открывают упаковку, а оттуда вылезает восьминогий монстр, - признается представительница таможни. - Все найденные животные передаются на передержку".

Но главная причина, конечно, заключается в том, что глобальная торговля животными, растениями и продуктами из них повышает риск распространения болезней, а также угрожает сохранению биоразнообразия. Таможня Германии строго контролирует соблюдение правовых норм по защите животных и растений при международном товарообороте.

Под таможенные ограничения попадают также товары, которые были произведены с использованием охраняемых видов животных или растений без разрешения - например, это касается икры осетровых или изделий из кожи змей и крокодилов. "Однажды мы обнаружили в посылке голову аллигатора", - рассказал информационному агентству dpa Томас Молитор (Thomas Molitor), представитель главного таможенного управления в Кобленце.

Несмотря на строгий запрет, из кожи крокодилов продолжают делать сумки Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Товары без сертификатов

Нередко из посылок изымаются товары, не соответствующие установленным в ЕС стандартам безопасности. В одном из пакетов на таможне в Кайзерслаутерне был обнаружен прибор, якобы необходимый для проведения церемоний вуду - он должен был оказывать "лечебный эффект" с помощью красного света и стимулирующего тока. Но был конфискован из-за отсутствия сертификата. "В большинстве случаев такие устройства могут вызвать не только ожоги, но и более серьезные повреждения", - поясняет Томас Молитор.

Лекарства по почте

Еще один важный пункт - пересылка препаратов, касающихся здоровья. Согласно немецкому законодательству в области фармацевтики, частным лицам, как правило, не разрешается приобретать медикаменты из-за границы с доставкой по почте или с курьером. "Абсолютное табу - лекарственные средства", - подчеркивает представитель таможни и поясняет, что препараты, которые могут свободно продаваться за рубежом и считаться там пищевыми добавками, витаминными препаратами или натуральными лечебными средствами, могут быть классифицированы в Германии как медикаменты или содержать запрещенные немецким законодательством составляющие. В спорных случаях фармацевтические правила страны, в которой был приобретен продукт, не имеют решающего значения.

Подделка брендов преследуется в Германии по закону. Покупателя тоже могут привлечь к ответственности Фото: J. W. Alker/picture alliance

Осторожно - подделка

Проблематичной инвестицией могут стать подозрительно дешевые брендовые вещи - предупреждают на таможне. Если при проверке выяснится, что это подделка, то ее, как правило, конфисковывают и уничтожают. Деньги, естественно, никто не возвращает. Более того - бренд может предъявить покупателю иск о возмещении ущерба, вплоть до уголовного дела.

Пошлины и налоги на интернет-покупки

Таможенные органы предупреждают, что некоторые товары, приобретенные в интернет-магазинах, могут обойтись невнимательному покупателю слишком дорого. Нужно учитывать, что если новейший смартфон или столь желанная сумка заказаны в интернет-магазине, рассылающем товары из страны, не входящей в ЕС, то они, как правило, облагаются таможенными пошлинами, НДС и - в особых случаях - акцизами. Как объясняется на портале главного таможенного управления Германии, почтовые или курьерские отправления из стран, не входящих в ЕС, должны проходить таможенное оформление.

Необходимость уплаты пошлин или налогов и их сумма зависят от вида и материальной стоимости товара. Если она не превышает 150 евро (без учета расходов на пересылку), то посылка не облагается пошлиной, но необходимо будет заплатить 7 или 19 процентов НДС. Сбор и уплата акциза на алкогольную продукцию, табачные изделия, заменители табачных изделий, а также жареный и растворимый кофе и товары, содержащие кофе, происходят независимо от материальной ценности отправления. В 2023 году немецкая таможня собрала 158 миллиардов налогов - это порядка 300 тысяч евро.

Ничем не облагаются только подарки от частного лица частному лицу стоимостью до 45 евро (за исключением акцизной продукции).

Подделка брендов преследуется в Германии по закону. Покупателя тоже могут привлечь к ответственности Фото: J. W. Alker/picture alliance

Выявлены случаи мошенничества

То и дело случается, что дорогие вещи, например ювелирные изделия, декларируются с заниженной стоимостью. Один их последних примеров - высококачественные браслеты стоимостью 52 тысячи евро были задекларированы как стоящие 15 евро. Даже видавшие всякое таможенники были поражены. А затем насчитали за эту посылку около 10 тысяч евро пошлин и НДС и открыли за попытку мошенничества уголовное дело.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов

"Мы всегда советуем следующее: прежде, чем что-то заказать - проинформируйтесь!", - говорит представитель немецкой таможни Томас Молитор. Это можно сделать на веб-сайте таможни или задать вопрос голосовым чат-ботам - ЛинА и ТинА доступны круглосуточно. Кроме того, стоит внимательно изучить интернет-магазин, в котором хотите сделать покупку - например, на наличие SSL-сертификата и отзывов покупателей, форму оплаты, а также, есть ли там контактные данные, в которых четко прописан не только адрес регистрации головного офиса, но и из какой страны поставляется товар. "Выясните это заранее!" - советует специалист. И тогда посылка не доставит неприятных сюрпризов.