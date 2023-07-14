Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"
Через год после заключения так называемой "зерновой сделки" она снова под вопросом. После очередного продления срок действия сделки, которую еще называют Черноморской зерновой инициативой, истекает в понедельник, 17 июля. Не исключено, что в последний момент она будет продлена. Россия ранее не раз заявляла о нежелании ее продлевать, обвиняя Украину и страны Запада в невыполнении договоренностей. О том, что принесла сделка, и какие последствия может иметь ее окончание - в материале DW.
Что нужно знать о "зерновой сделке"
Необходимость в сделке возникла из-за российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, оккупации РФ украинских портов в Азовском море и блокировке портов в Черном море. Это лишило Украину, одного из мировых лидеров по производству аграрной продукции, возможностей экспорта морским путем, и привело к резкому повышению мировых цен на продовольствие, от чего больше других пострадали бедные страны.
Хотя соглашения заключались в одном месте, речь идет о разных документах с разными участниками и сроками действия. Россия угрожает выйти из Черноморской зерновой инициативы, о которой договорились 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее участники - Россия, Украина и Турция при содействии генсека ООН. Договоренность между Россией и Украиной не была заключена совместно, вместо этого каждая из сторон подписала по отдельному документу с Турцией и ООН.
Эта договоренность предусматривает "экспорт зерна, связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, включая аммиак", из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. Для этого был создан Совместный координационный центр в Стамбуле, который занимается регистрацией и досмотром судов и грузов. Срок действия сделки - 120 дней с возможностью продления, но в последнее время РФ продлевал ее только на 60 дней.
Второй документ - меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции - подписали там же, в Стамбуле, в тот же день Россия и Секретариат ООН. Срок - три года. Из этого меморандума Россия, судя по всему, выходить не собирается. В тексте, помимо прочего, сказано, что Секретариат ООН будет "продолжать усилия по содействию обеспечения транспарентных и беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства (в том числе аммиак), поступающих из Российской Федерации, на мировые рынки". Уточняется, что речь идет о "содействии устранению препятствий, которые могут возникнуть в сферах финансов, страхования и логистики".
В чем Россия обвиняет Украину и Запад
Россия требует выполнения пяти условий, одно из них - запуск экспортного аммиакопровода Тольятти-Одесса. Он был остановлен в начале российского вторжения в Украину. В июне сообщалось о взрыве на этом аммиакопроводе в Харьковской области, РФ обвинила Украину в диверсии. Остальные российские претензии касаются введенных из-за войны западных санкций и в первую очередь - ее меморандума с ООН.
По данным российского МИДа, это - переподключение "Россельхозбанка" к международной системе платежей SWIFT, возобновление поставок запчастей и техники, транспортная логистика и страхование, а также разблокирование "замороженных" активов российских компаний.
Что дала "зерновая сделка" и куда идет зерно
"Зерновая сделка" позволила Украине возобновить экспорт аграрной продукции морским путем. По данным ООН, за время действия сделки Украина экспортировала 32,8 миллионов тонн зерновых и масличных культур, в основном - кукурузу и пшеницу. Это больше половины общего объема сельхозэкспорта за прошлый сезон (58 миллионов тонн). Основным покупателем был Китай, на его долю приходится почти треть. Чуть меньше половины (44 процента) экспортировалось в страны с "высоким уровнем доходов", большинство из них в Европе, а лидировали Испания, Италия и Нидерланды.
Страны с "высоким средним уровнем доходов", к которым ООН относит КНР, экспортировали меньше, но примерно столько же, на втором месте - Турция. На долю пяти самых бедных стран - Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен - пришлось 2,5 процента. Эту цифру часто повторяет президент РФ Владимир Путин. По его словам, в случае выхода из "зерновой сделки" Россия готова поставлять им зерно бесплатно.
Россия тоже выиграла от "зерновой сделки" и меморандума с ООН, получив исключения из западных санкций для своего аграрного сектора, хотя и не во всем.
Какие последствия прекращения "зерновой сделки"
Россия уже приостанавливала один раз на несколько дней зерновую сделку поздней осенью 2022 года, обвинив Украину в использовании транспортного коридора для запуска морских дронов по аннексированному Крыму. Сделка возобновилась после того, как Москва якобы получила от Киева заверения, что это не повторится.
В свою очередь Украина обвиняет Россию в намеренном затягивании процедуры оформления грузов в центре в Стамбуле, что уже привело к резкому сокращению потока. Украинские обозреватели считают, что Россия сейчас может позволить себе выход из сделки, в том числе и потому, что заканчивает строительство своего аммиакопровода в порт Тамань и развивает новые маршруты экспорта своего зерна, в том числе через Иран.
Украина тоже развивает альтернативные маршруты - по Дунаю и по суше, но они не могут полностью компенсировать морской путь. Это связано с ограниченными транспортными возможностями в Евросоюзе, в частности, железной дороги. Украинские источники оценивают годовую пропускную способность ЕС в 12 миллионов тонн в год, а Украина готова отгружать до семи миллионов тонн в месяц.
В этом сезоне экспортный потенциал Украины оценивают в более чем 40 миллионов тонн, некоторые оценки еще более оптимистичные. И это без учета остатков прошлого урожая, которые Украина пока не могла вывезти. Одна из причин - ограничения, которые ввели на экспорт из Украины пять стран Евросоюза, среди которых Венгрия и Польша. Фермеры в этих странах протестовали из-за падения цен на их продукцию на фоне более дешевого зерна из Украины. Окончание "зерновой сделки" будет ощутимым ударом по украинской экономике и может привести к росту мировых цен, от чего снова пострадают и более бедные страны.
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