  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Солдаты в Беларуси
Фото: DW/E.Danejko
ПолитикаБеларусь

Что белорусы хотят знать на случай объявления мобилизации?

Татьяна Гаргалык
48 мин. назад

Какие вопросы, связанные с возможной мобилизацией, волнуют белорусов? Об этом рассказали представители сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub.

https://p.dw.com/p/4J0Ab

Некоторых белорусских срочников, увольняющихся в запас, заставляют подписывать мобилизационное предписание, которое обязывает их при объявлении мобилизации без дополнительных повесток прибыть в установленный срок в указанное в документе место сбора. Об этом во время онлайн-пресс-конференции 2 ноября рассказали представители сервиса бесплатной юридической помощи Legal Hub.

Повестки могут вручать сотрудники ЖЭСа

Сервис существует около года, за это время он предоставил белорусам порядка 1800 консультаций. В последний месяц стало больше вопросов, касающихся призыва в армию и возможной мобилизации.

Среди тех, кто обращается за консультациями на Legal Hub, немало резервистов. "Вопросы разные, начиная от того, что делать, если пришла повестка явиться для уточнения данных, до медосвидетельствования, например, при каких заболеваниях можно получить отсрочку. Некоторые просто интересуются, что делать, если вдруг объявят мобилизацию, есть ли какие-то юридические возможности ее избежать", - отмечают представители сервиса.

По мнению юристов, проверка данных, для которой в последнее время вызывают белорусских военнообязанных, в случае объявления мобилизации сильно упростит работу властям - в РБ будет сложнее избежать призыва, чем в России.

Юристы также отмечают, что повестки военнообязанным в Беларуси имеют право вручать не только военные комиссары, но и, к примеру, уполномоченные сотрудники ЖЭСа или наниматели на работе.

Повестки вручали вместе с дипломами

По словам представителей сервиса, в их практике был случай, когда человеку, которого вызывали для уточнения данных, запретили выезд за границу. Запрет сняли после его визита в военкомат. Также были кейсы, когда уехавших за границу и не получивших из-за этого повестки, объявляли в РБ в розыск.

В то же время юристы обращают внимание, что люди, имеющие, помимо белорусского, гражданство еще какой-либо страны, вряд ли смогут избежать мобилизации. "Важно понимать, что никуда депортировать иностранных граждан не будут; белорусский паспорт есть, находишься в Беларуси - подпадаешь под призыв или мобилизацию. Иностранный паспорт ни от чего не спасает", - говорят сотрудники Legal Hub.

Что касается призыва на срочную службу, то юристы обращают внимание на случаи, когда выпускникам высших и средних учебных заведений повестки вручали вместе с дипломами.

Юристы Legal Hub отмечают также, что с началом военного вторжения России в Украину они стали получать больше вопросов о возможности получением образования за границей и в целом об эмиграции.

Смотрите также:

Шрайбман: "Возможны любые сценарии, включая мобилизацию"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Войска Путина и Лукашенко: Беларусь готовят к войне?

Войска Путина и Лукашенко: Беларусь готовят к войне?

Лукашенко объявил, что в Беларуси будет развернута совместная региональная группировка войск РФ и РБ, и поручил Минобороны подготовиться к размещению тысяч российских военнослужащих. Возможно ли повторное вторжение в Украину со стороны Беларуси?
Политика14 октября 2022 г.44:01 мин.
external

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Мобилизация Лукашенко: заставит ли Путин вступить Беларусь в войну?

Втянет ли российский президент Беларусь в свою войну? О чем договорились Лукашенко с Путиным в Сочи? Может ли нынешняя ситуация дать шанс оппозиции, и к чему готовиться белорусам?
Политика30 сентября 2022 г.44:10 мин.

Legal Hub: КОНСУЛЬТАЦИИ С ЮРИСТАМИ ОНЛАЙН

Legal Hub
legalhub.help
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Военнослужащие США высаживаются из самолета на аэродроме в польском Жешуве

Байден: Войска США еще долго останутся в Восточной Европе

Конфликты54 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Aktion in der Neuen Nationalgalerie zu Protesten im Iran

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Художница Ширин Нешат: "Протесты в Иране не стихают"

Культура1 ч. назад
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Конфликты18 ч. назад
Teaser Resp Nowosti Show

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Прогиб по зерновой сделке. Друг Путина выигрывает в Израиле.

Конфликты20 ч. назад61:27 мин.
Карикатура DW: "Илон Маск" ощипывает голубую птичку - символ Twitter. Вокруг разлетаются глубые перья.

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Как Илон Маск меняет Twitter, или Ощип синей птицы

Экономика и бизнес23 ч. назад
Солдаты в Беларуси

Что белорусы хотят знать на случай объявления мобилизации?

Что белорусы хотят знать на случай объявления мобилизации?

Политика48 мин. назад
Самолеты авиакомпании Lufthansa стоят в ряд в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Авиакомпании Европы и Airbus не заметили потери рынка России

Экономика и бизнес17 ч. назад
На главную страницу