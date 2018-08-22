Credit Suisse заморозил 5 млрд на счетах российских клиентов

Банк Credit Suisse в соответствии с санкциями США заморозил крупные суммы на клиентских счетах. Во втором квартале текущего года заморожено около 5 миллиардов франков (5 млрд. долларов), говорится в сообщении одного из крупнейших банков Швейцарии в среду, 22 августа. Официальный представитель банка не сообщила, кому принадлежат эти средства, однако отметила, что Credit Suisse работает "в соответствии с международными правилами во всех странах, в которых занимается бизнесом, и соблюдает санкции, в том числе и в отношении России".

До недавнего времени одним из клиентов банка был Виктор Вексельберг, включенный 6 апреля в санкционный список США. В целом в него попали 24 бизнесмена и чиновника из РФ, из них - семь миллиардеров, а также 14 компаний. Ранее из-за санкций США российский бизнесмен Олег Дерипаска был вынужден отказаться от арендованных им частных самолетов, которые принадлежали Credit Suisse и Raiffeisen.

Комментируя введение санкций, министр финансов США Стивен Мнучин тогда пояснил, что они не связаны с конкретными правонарушениями, а введены в ответ на "вредоносную деятельность России". Речь идет о наказании Москвы за все ее деяния последнего времени, включая аннексию Крыма, поддержку сирийского режима и попытки подорвать западную демократию.

Вывод капитала из России

Благодаря банковской тайне и политической стабильности в стране швейцарские банки пользуются большой популярностью у состоятельных россиян, желающих вывести капиталы из страны. Агентство Reuters приводит данные Центробанка РФ, согласно которым в 2017 году из России в Швейцарию было переведено около 6,2 миллиарда долларов, в три раза больше, чем в США.

Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA не обязует банки страны соблюдать иностранные санкции, однако рекомендует им действовать так, чтобы сводить к минимуму правовые и репутационные риски. Credit Suisse действует осторожно, поскольку ранее был оштрафован за нарушение санкций в отношении Ирана. В 2009 году банк заплатил США за это 500 миллионов долларов.

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